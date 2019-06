Amaia Romero reaparece sin sujetador y con pelos en las axilas La ganadora de «Operación Triunfo» ha presumido siempre de ser espontánea y natural

No es la primera vez ni será la última que Amaia Romero luzca sin depilar. La ganadora de «Operación Triunfo» ha presumido siempre de ser espontánea y natural. Ya dentro de la Academia aseguró, en una conversación con su amiga Aitana Ocaña, que no se depilaría las piernas previa actuación en la gala porque le daba pereza. Fuera del concurso, pintó en varias revistas pelos en sus axilas, después de que una publicación decidiera borrarlas. La cantante, firme defensora del vello femenino, ha tenido gestos de este tipo en otras ocasiones, como cuando aseguró que no se depilaba por gusto y que estaba «orgullosa» de sus pelos, o cuando en la última gala, se quitó los tacones e interpretó descalza al piano «City of Stars» acompañada de su expareja Alfred. Incluso en los grandes eventos como en la alfombra roja de los Premios Goya de este año, en la que la cantante apareció con un vestido negro de Paco Rabanne con abertura frontal que no terminó de gustar a sus seguidores. Aunque sin duda lo que más llamó la atención fue que lució orgullosa pelos en las axilas, algo que no es nuevo en ella.

Ahora, la representante de España en Eurovisión ha vuelto a hacer gala de su forma de ser mostrándose tal cual es. Sin filtros, a pesar de las críticas. Y por eso, esta semana ha posado a la entrada de la premier de «Yesterday», la nueva película de Danny Boyle. A su llegada, la joven sonreía frente a los fotógrafos con su particular estilo millenial, con un vestido de Mango de color azul y largo -que actualmente se encuentra rebajado en su página web por 19.99 euros-. Sin embargo, lo que más destacó del estilismo fue que la joven lucía pelos en las axilas y no llevaba sujetador bajo el veraniego vestido.