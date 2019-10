El último y polémico retoque estético de Gema López Muchos de sus seguidores consideran que está cambiando mucho su apariencia y ya no tiene un rostro natural

Los retoques estéticos están a la orden del día entre los colaboradores de «Sálvame». Son muchos los que no sólo hablan de los tratamientos a los que se someten, sino que llevan a cabo acciones publicitarias de la mano de centros médicos que abaratan los costes de los mismos o que incluso hacen que los consigan gratis.

Además, gracias a sus publicaciones en redes sociales, es posible conocer al detalle los trucos de belleza que esconden algunos de los rostros más conocidos de la televisión. Belén Esteban, María Patiño, Mila Ximénez o Jorge Javier Vázquez son solo algunos de ellos, a los que se suma también Gema López.

La periodista publicaba recientemente un post en Instagram en el que confesaba el último retoque que se ha realizado: «Yo también he caído rendida al láser fraxel en Clínicas Diego de León. Me lo recomendaron todas mis compañeras y el doctor Miguel De la Peña. Le conozco desde hace muchos años, a él y a todo su equipo. Y nunca fallan. Como siempre me preguntáis por mis trucos de belleza, os cuento que este tratamiento me ha dejado la piel como nueva. Completamente lisa, renovada, sin poros, sin líneas de expresión ni marcas. ¡Estoy encantada!».

Sus seguidores no han tardado en comentar la publicación, pues muchos de ellos consideran que Gema López está cambiando mucho su apariencia y ya no muestra un rostro natural: «Cada pase os ponéis más feas, poco naturales... fíjate en Patiño parece de cera estáis perdiendo vuestra esencia» o «Un consejo...te has visto de perfil, tienes boca de pato, te estás estropeando, deja de meterte cosas», son solo algunos de los que se pueden leer. Otros, por su parte, lamentan no poder permitirse esos tratamientos: «Yo quiero pero no tengo dinero, qué pena ser pobre».