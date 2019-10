Los últimos siete días de soltería de Rafa Nadal El próximo sábado le dará el «sí, quiero» a Mery Perelló. Tras una carrera de leyenda, comienza a ceder espacio a su proyecto familiar

La victoria sabe diferente cuando uno teme que puede ser la última. Rafa Nadal siente en el cogote el paso del tiempo y pisa la tierra convencido, pero sin perder de vista que se acerca el principio del fin. Nadie podrá arrebatarle sus proezas, ya lo ha conseguido prácticamente todo, y el próximo 4 de noviembre recuperará el número 1 del mundo del ranking de la ATP. Pero ahora, a medida que va allanando el camino hacia el adiós en las pistas se prepara para saludar un nuevo proyecto familiar. Siempre sereno, con la cabeza bien amueblada y sin miedo a llamar a las cosas por su nombre, el pasado miércoles se mostró contundente: «Soy un enamorado del deporte y quiero seguir vinculado a él cuando me retire. Estoy en la fase final, es triste pero es así, y la academia es para asegurarme ese objetivo para el futuro», declaró en un campus de programadores pionero de Telefónica, en Madrid.

Con 33 años en sus piernas y finales épicas a sus espaldas -como la del pasado US Open-, se prepara para un nuevo partido. Diferente, pero igual de demandante: el matrimonio.

Quince años de noviazgo

El próximo sábado le dará el «sí, quiero» a la mujer que le ha esperado durante quince años y que supo desde el primer momento el sacrificio que conlleva estar al lado de una leyenda del tenis. Aceptar que, de algún modo, hay otras prioridades. Que una carrera deportiva de la talla de Nadal siempre está por encima de todo. Y Mery Perelló siempre supo encajarlo y cederle su espacio y tiempo. Diseñaron una relación a su medida.

La pareja sellará su amor en un enlace religioso en uno de los enclaves más impresionantes de su Mallorca natal, La Fortaleza de Albercutx. Un castillo del siglo XVII en la bahía de Pollença y muy cerca de Cabo Formentor, junto a una base y residencia militar sumamente vigilada, donde no alcanzan las miradas indiscretas.

No quieren hacer de su boda un show. Nunca se han prodigado en actos públicos, más que los estrictamente necesarios. La Fortaleza cotiza como una de las mansiones privadas más caras de España, con una extensión de 87.000 metros cuadrados y 1.100 metros de jardines. Las edificaciones construidas se extienden unos 20.000 metros cuadrados contando el histórico castillo y las seis casas que lo rodean. El alquiler asciende a 25.000 euros por día. Nadal la ha reservado de viernes a domingo para poder pasar todo el fin de semana en ella.

La ceremonia religiosa la oficiará el sacerdote Tomeu Català, fundador de Proyecto Hombre en Baleares, dentro de La Fortaleza puesto que los novios solicitaron un permiso especial. «Me enteré de que era uno de los candidatos para casar a Rafa Nadal por la prensa. Tuve que llamarles para saber si era cierto», cuenta Català entre risas a «Diario de Mallorca». «Cada una de las bodas que he hecho ha sido especial, y con esta será igual. Solo voy a casar a dos personas que se quieren. Y esto es un juicio que no puedo hacer, pero es lo que he percibido cuando he estado con ellos», agrega Tomeu, a quien los novios solo le han pedido que sea una ceremonia «sencilla, íntima y personal».

350 invitados

Se espera la asistencia de unos 350 invitados. Miembros de la realeza, como Don Juan Carlos y Doña Sofía, quienes han seguido muy de cerca los éxitos de Nadal. El Rey y el tenista siempre han manifestado una gran sintonía y basta con ver cómo se saludan para entender el cariño que se tienen. Según ha podido saber ABC, Don Felipe y Doña Letizia también están invitados pero no podrán acudir porque ese mismo día entregan el Premio al Pueblo Ejemplar de Llanes 2019, en Asturias. Quienes no faltarán son compañeros de profesión como Feliciano López, que acudirá con su recién estrenada mujer Sandra Gagó; Fernando Verdasco y su esposa Ana Boyer o su entrenador Carles Moyà, con Carolina Cerezuela. Familiares de Manacor y amigos de la pareja completan una nómina de invitados, a los que según algunas fuentes se les ha exigido que no usen sus teléfonos móviles durante la celebración.

Los invitados llegarán a la finca a bordo de una flota de autobuses que han alquilado los novios y que partirán desde la Academia de Tenis de Nadal en Manacor. De esta manera, los asistentes accederán directamente por la puerta principal del Aeródromo Militar. Se ha especulado también con que podrían haber solicitado la prohibición del sobrevuelo de drones y aeronaves. Un extremo que nadie ha confirmado.

A la ceremonia religiosa, que se celebrará en el recinto de La Fortalesa d’Albercuix, seguirá un almuerzo que continuará con fiesta y una cena, más informal, que coincidirá con un partido muy señalado en el calendario de la Liga: RCD Mallorca-Real Madrid. Probablemente más de un invitado se escaquee unas horas de la fiesta para no perderse un duelo que no se celebra desde la temporada 2012-2013.

Vestido romántico

El estilo de Mery Perelló permanece fiel a su carácter. Una mujer sencilla y discreta que ha hecho de su melena rizada su gran seña de identidad. Nunca la hemos visto con diseños exagerados, lentejuelas o estampados imposibles. Para su vestido de novia ha confiado en la firma catalana Rosa Clará, que ha diseñado un modelo de estilo romántico, clásico, muy bien trabajado y armado. El pasado jueves, la novia, acompañada de su madre Maria Pascual, embarcaba en un avión de Vueling destino Barcelona para hacerse la última prueba del vestido. Una vez revisado el vestido, será enviado desde Barcelona a Manacor. El artífice del traje del novio será el italiano Brunello Cucinelli, uno de los estilistas y empresarios más reconocidos por la forma en que aúna su pasión por la belleza con el arte y el humanismo. Hace dos meses un sastre y un ayudante de la marca italiana se desplazaron hasta la Fundación Rafa Nadal.

Tras el «sí, quiero», el 28 de octubre Nadal regresará a la competición en la ciudad del amor, en el Masters 1000 de París. Independientemente del resultado, siete días después volverá a coronarse como el mejor del mundo.