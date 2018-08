Las vacaciones familiares de Borja Thyssen y Blanca Cuesta El matrimonio ha disfrutado de unos días de relax junto a sus hijos en plena intimidad

A pesar de los continuos recelos pasados que existieron dentro de la familia Thyssen por parte de la empresaria Tita Cervera con la esposa de su hijo Borja, Blanca Cuesta. Parece ser que se dejaron atrás hace mucho tiempo. Hace unas semanas se vió a la familia al completo disfrutando de unas bonitas vacaciones, paseos en barco, juegos en el agua con grandes flotadores y comidas familiares, fue el plan del clan thyssen en la isla de Formentera. En el mes de julio, también se vio solo al matrimonio con sus hijos de manera relajada en la isla de Ibiza.

Por si las anteriores vacaciones les había sabido a poco, la pareja después de estos días, ha decidido volverse a alejar de la rutina diaria pero esta vez en solitario. La revista «Semana» informó en primicia de cómo la pareja formada por Borja Thyssen y Blanca Cuesta han querido pasar unos días solos con sus hijos antes de incorporarse de nuevo al trabajo. El matrimonio disfruta de unas vacaciones personales en los que han sido captados disfrutando en un yate y jugando en el agua con sus hijos.

Igual que los días que disfrutaron con Tita Cervera y las hermanas de Borja, Sabrina y Carmen, la pareja se complació con pequeños lujos como es de costumbre ver en sus vidas. En un bonito barco y con el sol luciendo en todo su esplendor, la familia pasó una jornada de lo más íntima que en las veces anteriores, se apreció una Cuesta que lucía silueta con un bikini dos piezas de tonos azules con estampados florales en diversos colores.

La nuera de la baronesa Thyssen parece estar muy feliz y no es de extrañar al poder disfrutar del mar sin tener que mirar el reloj y rodeada de los suyos, su marido y sus cuatro hijos, Sacha, Eric, Enzo y Kala, la única niña.

Los primeros en lanzarse al agua, cómo era de esperar fueron los niños, chapoteos, brazadas y tirarse al agua de distintas maneras fueron las actividades protagonistas del día. Todas ellas siendo vigiladas por sus padres, quienes colocaron una barrera en el mar para que los niños no se fuesen muy lejos. A pesar de estar en alta mar y los pequeños no hacer pie, fue una jornada muy segura gracias a sus padres que no les quitaron ojo.

La pareja también disfruto de la compañía de algunas amigas que trajo a sus respectivos hijos para pasar un buen rato. Bromas en la ducha, tiernos momentos con sus hijos y alguna que otra pequeña oportunidad en la que Cuesta y Thyssen pudieron disfrutar de un corto rato romántico que fue interrumpido por Kala, la hija menor de la pareja que reclamó los mimos de su madre mientras que su padre las custodiaba.

Kala es la más pequeña de los 4 hijos del matrimonio, al ser la única niña parece ser que se ha convertido en el «ojito derecho» tanto de sus padres como de sus hermanos mayores. La pequeña cumplirá cuatro años en septiembre.