El verdadero motivo por el que Fran Rivera no ha bautizado a su hijo El torero y Lourdes Montes dieron la bienvenida a Curro, su segundo hijo en común, el pasado mes de enero

Francisco Rivera y Lourdes Montes dieron la bienvenida a su hijo curro el pasado 11 de enero de 2019. Desde el nacimiento del pequeño, fueron muchos los que se interesaron por conocer la fecha del bautizo. Sin embargo, nada se sabía acerca del acontecimiento, hasta ahora, cuando el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez ha dado más detalles sobre el evento.

Curro es el único hijo varón de Rivera, que tiene dos hijas: Tana Rivera, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo y Carmen, la otra hija que tiene en común con Lourdes Montes. El torero siempre expresó su deseo de tener un niño para poder llamarle Francisco o Curro, haciendo honor a su familia.

Después de tantas especulaciones sobre si habrá o no bautizo, Franciso Rivera se ha pronunciado al respecto: «Un desastre. Yo quiero intentar que sea antes porque si no, vamos a bautizar al niño y va a ir andando pero es que es complicadísimo. Un bautizo de un amigo, de mi hermano, los compromisos, festivales taurinos que he tenido, la feria de Lourdes, el Rocío... Lo hemos dejado pero vamos, vive en pecado el pobre».

De esta manera, el hijo de Carmina Ordóñez ha expresado que pretende bautizar al pequeño lo antes posible y no atrasarlo más, a pesar de sus compromisos profesionales.

En cuanto a los planes de verano que tiene, el diestro ha confesado que sus vacaciones se presentan muy bien: «Veranear es algo chulo. Yo no lo había hecho nunca y es muy agradable, lo de irte a algún sitio y desconectar de todo quince o veinte días y no hacer nada, pero lo que pasa es que eso a mí me cuesta porque cuando no es una cosa, es otra. Aún así, tengo muchas ganas de desconectar y salir de Sevilla».