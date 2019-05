Victoria Beckham anima a las Spice Girls en su regreso La banda británica volvió a subirse a los escenarios después de 20 años el pasado viernes en Dublín

Las Spice Girls, el grupo de música que hizo vibrar en los 90, regresan a los escenarios. La banda británica, compuesta por Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C, Mel B y Victoria Beckham se ha ausentado durante 20 años. Muchos de sus fans pedían su vuelta, pero las artistas no daban el paso.

Este 24 de mayo al fin llegó el día esperado, el grupo de música inició la «Spice World Tour 2019», una gira que comenzó en Dublín. Sin embargo, para desgracia de muchos no todas las integrantes se volverán a dedicar a la industria musical, Victoria Beckham, que sigue inmersa en su labor como diseñadora de moda, no ha querido sumarse al regreso. Sin embargo, «La Pija», que es el apodo con el que se la catalogaba dentro del grupo, no se ha olvidado de las que fueron sus compañeras y las quiso enviar un emotivo mensaje de ánimo acompañado de una fotografía antigua de las cinco: «Buena suerte a las chicas hoy cuando empiecen el tour!».

El regreso de las Spice Girls ha sido un éxito. Todas las entradas se agotaron nada más salir a la venta. Cuando decidieron volver, aún con la ausencia de Beckham, su vuelta se vió afectada por una serie de contratiempos, durante los primeros ensayos tuvieron que hacer frente al misterioso accidente que Mel B sufrió en diciembre y del que no quiso dar detalles, pero la imagen de la apodada «Scary Spice» acompañada de sus compañeras en el hospital y el mensaje positivo que lanzaron a sus seguidores hizo retomar la confianza de que la banda estaría de vuelta.