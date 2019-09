La vida de Pocholo tras abandonar la televisión José María Martínez Bordiú y Bassó fue un «showman» a jornada completa que, después de apurar todas las madrugadas televisivas, se borró del mapa para recluirse en la isla de Ibiza

El nombre de José María Martínez Bordiú y Bassó, XVIII Barón de Gotor -más conocido por todos como «Pocholo»- ha vuelto a salir a la palestra tras la publicación del libro «De Cayetana a Cayetano», unas memorias escritas por el duque de Arjona en las que se abre en canal y cuenta algunos de los secretos mejor guardados de la familia.

Uno de sus capítulos los dedica a Pocholo, al que describe como su compañero de juergas: «Mi compañero de esos cinco años de locura fue Pocholo Martínez Bordiú. Éramos inseparables. Había más amigos, pero los calaveras noctámbulos eran los más divertidos. Acabábamos en un afterhour, nos movíamos con tres grupos de chicas, no sabíamos ni dónde despertábamos, era una auténtica locura», se puede leer en un adelanto del libro.

Gtres

Y es que a veces la familia incluye una oveja negra, que viene a consistir en el exquisito malvivir, entre la discoteca y la comisaría. Es el caso de Pocholo Martínez-Bordiú, quien durante épocas parecía un personaje inventado por «Tómbola», pero luego resultó que no. Su discurso de kamikaze y su indumentaria de nómada de Ibiza no eran obra de un guionista sino una manera de estar en el mundo. Pocholo es un Conan del disparate, un Tarzán del exceso, un atleta del viva la vida, que no necesita soltarse la melena para demostrar que lo suyo es el desmelene.

Hotel Glamour

Pasó cuatro meses en la cárcel de Las Rosas, en Uruguay, condenado por tráfico y consumo de drogas. Pero desde hace años, el «showman» a jornada completa que, después de apurar todas las madrugadas televisivas, se borró del mapa para recluirse en la isla de Ibiza. Ahora se pasa el invierno en Baqueira dando cursos de nieve a los niños y los meses de calor en Ibiza instalado en su caravana.