Vídeo: Chabelita presenta su primera canción y videoclip

Chabelita presenta su primera canción y videoclip

La hija de Isabel Pantoja ha decidido tomar el mismo camino que ella y que su hijo Kiko. Chabelita acaba de lanzar una canción de reguetón con toques de trap, tal y como desveló hace unas semanas a la revista «Lecturas». «Tengo mucha ilusión por enseñarle la canción a mi madre, no me da miedo. La conozco y me va a decir que está muy bien», aseguró la joven durante una entrevista con la revista citada anteriormente. «Hace dos años, ya me propusieron cantar, pero no me atrevía a hacerlo en público, me daba vergüenza», explicó.

La televisiva ya tiene un nombre artístico: «Isa P. Se pronuncia 'pi', como la letra en inglés» y explicó el motivo por el que no ha escogido Pantoja: «Todo el mundo sabe que lo soy. Quiero quitarme el apellido totalmente».

Esta mañana se ha publicado el esperado videoclip y las primeras reacciones no han tardado en llegar.