Paz Padilla confiesa el peor momento de su trayectoria profesional La presentadora durante una entrevista también ha aprovechado para limar asperezas con Carmen Borrego

Paz Padilla se ha abierto en canal durante una entrevista en el programa «Viva la vida». La presentadora ha confesado a Emma García cuáles fueron sus peores momentos a lo largo de su trayectoria profesional y lo feliz que se encuentra en estos momentos.

Además durante su aparición en el programa, la actriz de «La que se avecina» se ha dirigido a Carmen Borrego, que se encontraba allí presente, para exponerle lo que pensaba sobre su salida de «Sálvame»: «Me da mucha tristeza que lo hayas pasado tan mal y que ya no estéis en el programa». Además, ha explicado que si ella hubiese sido consciente de su mal estar habría intentado remediar la situación.

Carmen Borrego, ante las palabras de Paz Padilla, también ha querido mostrarle su agradecimiento a la presentadora: «Paz se ha preocupado por la salud de mi hermana todos los días y es algo que quiero que se sepa».

La humorista, por su parte, ha compartido el aspecto que le lleva a empatizar y comprender a las hijas de María Teresa Campos: «Lo que más valoro de vosotras es el valor de decidir dejar un trabajo porque no te hace feliz. Yo estaba haciendo Aladina y no era feliz. Ni el dinero, ni la fama, ni la audiencia me compensaba. Yo tenía una niña pequeña y no la veía. Dormía con su ropa debajo de la almohada».

Con esa confesión, la presentadora de «Sálvame» contaba el peor momento de su trayectoria profesional, pues argumenta que durante esa etapa no lograba ser completamente feliz: «Recuerdo que Concha Velasco me dijo 'Te vas a arrepentir de dejar una serie de la que eres protagonista', pero no me arrepentiré nunca porque no era feliz».