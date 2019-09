La vuelta a la rutina de Sara Carbonero e Íker Casillas El matrimonio, tras pasar las vacaciones de verano en sus respectivos pueblos, ya ha regresado a Oporto

ABC Madrid Actualizado: 12/09/2019 00:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Íker Casillas y Sara Carbonero han vuelto a la rutina. El matrimonio, tras pasar unos días de descanso en sus respectivos pueblos, Navalacruz y Corral de Almaguer, ha regresado a Oporto después de vivir el verano más complicado de su vida, pues hay que recordar que el pasado mes de mayo, el deportista sufrió un infarto de miocardio y a la presentadora le detectaron cáncer de ovario.

Sara Carbonero, volviendo a la vida normal, acompañó a sus hijos, Martín y Lucas, a su primer día de colegio. La periodista se encargó de compartir ese momento con sus seguidores de Instagram. Para ello, la toledana publicó una fotografía en la que aparecía esperando a que sus pequeños salieran de clase, acompañada del siguiente texto: «Primer día de cole y este año solo he llegado quince minutos antes a por ellos", ha comentado echándole sentido del humor. Una frase que ha acompañado de los hashtags #vamosmejorando y #dramamamá».

Carbonero, a pesar de seguir batallando contra la enfermedad que padece, se muestra muy optimista. «Las semanas transcurren entre médicos, pruebas, incertidumbres, maletas, mucha improvisación de última hora, ratos de alivio pero sobre todo están llenas de momentos muy intensos que estoy saboreando como nunca. De repente las cosas más cotidianas y banales del mundo han dejado de serlo para convertirse en instantes únicos y mágicos, muchos problemas se han ido de golpe. Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho. Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado. Cuando le he preguntado si se había hecho daño al cogerla me ha respondido que sí, que de hecho se había pinchado pero que merecía la pena por darme la sorpresa. Luego le hemos quitado las espinas y la hemos metido en un jarrón con agua. '¿Ahora te gusta más?', le he preguntado. 'No mamá, ahora no parece una rosa de verdad'. Y tenía toda la razón, porque la rosa no deja de ser bonita por tener espinas, ni las espinas dejan de hacer daño porque tengan rosas. Siempre hay algo de dolor en lo bello y mucho de belleza en la adversidad. Y en esas estamos, consiguiendo que los ratos buenos superen con creces los menos buenos. Porque como diría el gran Andrés Montes, la vida puede ser maravillosa», escribió hace unas semanas Sara junto a una fotografía de una rosa que, como ella misma expuso, le trajo su hijo Martín a la cama.

Íker Casillas, por su parte, también continúa recuperándose del infarto que sufrió el pasado 1 de mayo. El guardameta, con el fin de llevar una vida con mayor tranquilidad física, actualmente se está encargando de ser el enlace entre los jugadores del Porto CF, el entrenador del club y la directiva, aunque el equipo le ha inscrito en su lista de jugadores.