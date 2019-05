Se burlan de su vestido en Tinder y ASOS la promociona como modelo

Thea Lauryn Chippendale, de 20 años, recibió un mensaje en Tinder tras un 'match'. Lo que no imaginaba era el propósito de la conversación: «No voy a mentir [...] el vestido de la última foto no te hace ningún favor. Espero que esto ayude», le escribió George.

La joven, sorprendida, le cuestiona sobre qué necesidad tenía de comentar algo así, a lo que el chico le acaba respondiendo que madure y compre «en algún sitio decente».

Thea compartió en Twitter una captura del mensaje junto a la imagen con el vestido con el texto «Los hombres son basura».

Men are trash. (Included the pic he’s on about 🙃) pic.twitter.com/3pi6NHl0Oy

El tuit comenzó a viralizarse, acumulando más de 100.000 'me gusta' en pocos días. Tal fue la repercusión que llegó a ASOS, la empresa que comercializa el vestido, que decidió dar una lección al joven.

«Desliza hacia la derecha para ver quién ríe el último...», escribía en Twitter la compañía.

@theachippendale Swipe right to see who had the last laugh… https://t.co/CKcqyDk1d9pic.twitter.com/gkzgoAAfJ5