Un error de ASOS desvela el truco para que los vestidos queden «perfectamente ajustados» en las fotografías

Es habitual pensar que las imágenes de los catálogos promocionales de ropa son demasiado perfectas. Normalmente, suele criticarse el (excesivo) uso de Photoshop, pero un fallo de la compañía británica ASOS ha desvelado otro de esos 'trucos' de marketing que suelen pasar desapercibidos.

La firma incluyó en su catálogo online un vestido azul de tirantes. De lo que no se dio cuenta es que en una de las fotografías aparecían unas pinzas que ayudaban a ajustar el vestido al cuerpo de la modelo.

Una usuaria, Ronnie, se dio cuenta de los particulares accesorios que entallaban el vestido, haciendo capturas y difundiéndolas a través de Twitter, citando a la compañía. «Uhmm @ASOS... creo que olvidaste editar esos 'clips'».

ASOS respondía poco después al mensaje de la joven. «Hola Ronnie, gracias por avisarnos de esto. Sentimos ver que las pinzas se ven en las imágenes. Se lo haremos llegar a nuestro equipo de especialistas. Si tienes alguna pregunta mándanos un mensaje y estaremos felices de poder ayudarte", han escrito en Twitter en respuesta al mensaje de la joven.

