El CEO de Estée Lauder dimite tras una relación extramatrimonial con una empleada Philippe Warnery renunció a su trabajo a principios del mes de septiembre por supuestamente «razones familiares». Ahora se ha conocido que habría mantenido un «affaire» con una trabajadora

El jefe de Estée Lauder en Reino Unido, Philippe Warnery (48 años), dimitió el pasado 6 de septiembre como presidente del Reino Unido e Irlanda de la empresa supuestamente por «razones familiares» pero, según ha desvelado el medio «The Sun», sería por mantener una relación extramatrimonial con una joven empleada, de 27 años.

«Estaba al cargo de toda la división de Reino Unido y ella era mucho más joven que él y tenía una posición junior», ha explicado una fuente cercana a la marca al medio sobre la relación que mantenía Philippe Warnery, casado y con dos hijos, con la joven.

El empresario francés, que comenzó a trabajar en Estée Lauder Companies en el año 2006, también estaba al frente también de otras marcas como Jo Malone, Clinique y Aveda. Fue en 2013 cuando fue ascendido a vicepresidente senior y gerente general en Canadá. Fue esta año cuando le nombraron presidente.

Philippe Warnery también renunció, cinco días después de su otra dimisión, como director del Comité Walpole, que promueve el comercio de belleza del Reino Unido.

Estée Lauder no ha querido hacer comentarios al respecto, asegurando que ellos no comentan rumores. «Nosotros no comentamos rumores o especulaciones. En reglas generales, tenemos un estricto código de conducta que conlleva que todos nuestros empleados deben comportarse de acuerdo a los valores y las políticas de la compañía», dicen al citado medio desde la marca.