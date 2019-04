Instagram Cristina Pedroche, duramente criticada por una foto «sin depilar» La mujer de Dabiz Muñoz ha compartido una instantánea luciendo una de las tendencias que podrían empezar a verse esta temporada

Cristina Pedroche ha demostrado en más de una ocasión que para nada le afectan las críticas. Sus atrevidos estilismos, tan alabados como criticados y la forma en que comparte su vida a través de las redes sociales son solo una muestra de ello.

Y una vez más lo ha vuelto a hacer. La mujer del cocineroDabiz Muñoz ha compartido una instantánea con sus seguidores de Instagram en la que luce unos pendientes de margaritas muy llamativos. «En primavera florece todo», ha escrito junto al post.

Sin embargo, y a pesar de tratarse de un complemento que tenía todas las papeletas para acaparar las miradas, sus seguidores se han fijado más en las cejas de la presentadora, que lucen bastante diferentes de lo habitual. Un aspecto desordenado, despeinado y salvaje que cambia totalmente la forma de su mirada.

Otras «celebs» como Cara Delevinge o Lilly Collins ya se arriesgaron con diseños de cejas más pobladas, pero es la primera vez que pedroche muestra las suyas de esta manera. Esta tendencia «beauty» ha dividido a sus fans,pero muchos han coincidido en que pronto serán tendencia

Mientras algunos han aplaudido la imagen, muchos otros han criticado su aspecto. «Me encantan tus looks pero de verdad que lo de las cejas no lo entiendo», «Como esteticista me daña la vista... Me sorprende que las lleve así» Esta es sólo una pequeña muestra de los cientos de comentarios que ha recibido.