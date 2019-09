Nuevo golpe de estilo de Meghan Markle: encumbrar sus camisas «boyfriend» Triunfa la marca WNU que utiliza la Duquesa de Sussex en eventos deportivos

Seguir María Luísa Funes @marialuisafunes Madrid Actualizado: 07/09/2019 00:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

With Nothing Underneath -nada por debajo- es la afortunada marca de camisas de estilo masculino que Meghan Markle ha utilizado con frecuencia desde su primera aparición como novia del Príncipe Harry. La Duquesa de Sussex conseguido que una marca desconocida como WNU llegue al estrellato de la moda, como ha hecho con tantas marcas canadienses que ha tenido a gala vestir recientemente. Además de protagonizar la edición del «Vogue» británico de septiembre y tras anunciar su viaje a África de este otoño, Meghan Markle desvela esta semana la mini colección que ha creado para una onegé.

Los medios y el público británico se preguntan si debe Meghan Markle acaparar tanta atención mediática. Probablemente la misma pregunta se la hacen algunos miembros de la Familia Real. ¿ Favorecen estas iniciativas al Reino Unido o a los Windsor?

La cuestión es que Markle no se conforma con ser relegada a un palacete de la finca de Windsor y ha decidido ser alguien en el complicado y concurrido mundo de la moda. La marca de camisas With Nothing Underneath está sacando un excelente provecho de haber sido la elegida para la asistencia de Meghan a muchos acontecimientos deportivos. La marca canadiense de abrigos Sentaler, los bolsos de Altuzarra, Chloé, Demellier o Celine, los zapatos de Aquazzura o Sarah Flint y los vestidos de Wales Bonner o Brandon Maxwell son algunos de los afortunados elegidos por la Duquesa californiana.

Editora

Pero Meghan no desea únicamente convertirse en un icono de la moda sino que quiere hacer sus pinitos como editora y diseñadora. Su excelente relación con Edward Enninful, el ganés que actualmente dirige el «Vogue» británico, la ha llevado a ser editora invitada del número de septiembre, o al menos a parecerlo.

Meghan Markle ha anunciado que lanza una colección cápsula la próxima semana. Se trataría de una serie de prendas para acudir a trabajar, la mitad de las cuales irá a parar a la fundación filantrópica Smart Works -que ella preside desde enero-, para que sus beneficiadas puedan vestir correctamente al buscar empleo. La colección, que incluirá un pantalón, una chaqueta, una camisa, un vestido y un bolso se venderá en Marks & Spencer, John Lewis y Jigsaw.

Tras un verano polémico por sus viajes en jet privado a Ibiza y la Costa Azul, la imagen de la Duquesa se ha visto resentida por la opinión pública británica. Con unas y otras excusas, Meghan no ha visitado Balmoral, aún ha sabiendas de que la Reina Isabel lo considera el «lugar más bonito del mundo» y de que no hay destino más privado para la Familia Real.

Gabinete de crisis

Con todo ello, los Sussex han contratado los servicios de el gabinete de comunicación Sunshine Sachs, experto en manejar crisis de comunicación. El objetivo sería mejorar la imagen de hedonista y derrochadora adquirida por Markle, así como el impacto de sus malas relaciones con su cuñada Catalina, con su familia política y con la suya propia, los Markle. Aunque la versión oficial es que en Sunshine Sachs han sido contratados para promocionar su fundación benéfica en EE.UU., lo cierto es que la pareja ducal y su nueva jefa de prensa unen esfuerzos para sacar réditos de su largo viaje por el sur de África este otoño, que quizás sería el momento ideal para mostrar una imagen más sencilla y conciliadora.