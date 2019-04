Pronovias brilló en Barcelona en una noche repleta de musas El concepto que inspiró la nueva línea de la firma fue la frase «Beyond the stars» (más allá de las estrellas), palabras que estuvieron a tono de una noche llena de magia

Era el desfile más esperado de toda la semana y fue el encargado de coronar un evento en el que sobre las pasarelas de la Ciudad Condal los vestidos de novia fueron los grandes protagonistas. La consigna que guio la presentación con la que la firma Pronovias clausuró la Valmont Barcelona Bridal Week (VBBFW) fue la de prendas que destacaran las formas de la mujer, pero no escatimaran a la hora de la elegancia.

Pero una de las particularidades de la gran «fiesta» que montó la reputada marca sobre las pasarelas fue que las grandes musas del mundo de la moda que acompañaron su desfile no solo fueron quienes modelaban sus prendas, sino que muchas de ellas la noche del viernes se encontraban en la «front line» –primera fila- del evento que comenzó puntualmente a las 21 horas en el Pabellón Italiano de la Fira de Montjuic, que se encontraba repleta de asistentes.

El concepto que inspiró la nueva línea de la firma fue la frase «Beyond the stars» (más allá de las estrellas), palabras que estuvieron a tono de una noche llena de magia y brillo. El director creativo de la marca es Hervé Moreau y fue él quien guio un equipo de más de 70 personas para esta ocasión.

Un lujo la primera fila

Entre las grandes apuestas de la moda que presenciaron el desfile de Pronovias se encontraban la modelo Lucía Rivera –quien esta semana confirmó que está en pareja con el piloto Marc Márquez-, la joven inglesa Lottie Moss –con apenas 21 años, la hermana de la célebre Kate Moss es toda una promesa de las pasarelas mundiales- y la influencer de origen italiano Valentina Ferragni. Todas ellas fueron espectadoras de lujo de la presentación oficial de Atelier Pronovias, la colección 2020 de la firma.

Otra de las invitadas de lujo de la marca fue actriz Lucy Hale, que captó la atención de la prensa que presenció el evento. También asistieron a la gran cita de la moda Dulceida, Jessica Goicoechea, Marta Nieto, Teresa Andrés y Marta Lozano.

A su vez, desde la primera fila observaba con atención el desfile la modelo argentina Carla Pereyra, que está a punto de convertirse en esposa del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone. Con un look elegante de tonos oscuros, la futura mujer del «Cholo» sonrió con naturalidad para las cámaras en el Photocall que tuvo lugar antes del desfile de Pronovias. Las versiones que circulan indican que sería ésta la firma encargada de vestir a la novia del DT en su noche más especial.

La noche de Pronovias comenzó apenas pasadas las 20 horas, con un photocall en el que pudo verse a todas las grandes modelos que luego ocuparías el «front show» del desfile. Con una puntualidad impecable, sobre las 21 la marca lo dio todo sobre las pasarelas. Tras la clausura oficial de la VBBFW algunos de los asistentes a la cita de la moda se trasladaron luego al One Ocean Club Barcelona, donde disfrutaron de una fiesta en la que se celebró el éxito de las jornadas de la moda nupcial. Entre ellos se encontraron Lucía Rivera y la actriz Júlia Creus García, una de las «peripatéticas» de la exitosa serie Merlí.

Sobre las pasarelas

Con una colección a la vez imponente y sutil, en la que los tules fueron los grandes protagonistas de la pasarela, este viernes los visitantes de la VBBFW tuvieron el lujo de ver sobre las pasarelas a grandes iconos de la moda de la talla de Blanca Padilla, Cindy Bruna, María Borges, Gizele Oliveira, Keke Lindgard y Devon Windsor.

También hubo lugar para los escotes y las transparencias que complementaron con delicadeza los modelos de la nueva colección de Pronovias. Gran parte del desfile estuvo acompañado una gran proyección del firmamento, acorde con la consigna de la firma «Beyond the stars». También en las prendas de la colección que se vieron sobre las pasarelas no faltaron los detalles de lunas y estrellas que decoraron los vestidos. En las pasarelas no faltó lugar para las prendas tallas especiales, que se exhibieron en la Fira de Montjuic, generando aplausos y ovaciones.

El rotundo éxito de la presentación de Atelier de Pronovias podía preverse al asistir al ensayo del desfile, que tuvo lugar ese mismo viernes en la Ciudad Condal. Sin embargo, la noche de la marca estuvo llena de sorpresas, que dejaron boquiabiertos a los fanáticos de la moda «bridal». Un cierre de lujo para los cuatro días de desfiles en los que más de una treintena de firmas del sector exhibieron sus colecciones en la VBBFW, que es todo un escaparate a nivel internacional.

A lo largo de estas jornadas, fueron más de 900 los vestidos de novia que pudieron verse sobre las pasarelas. Una vez más, las firmas más aplaudidas por los asistentes resultaron Pronovias y Rosa Clará. Tampoco pasará al olvido la noche mágica de Marchesa el pasado miércoles, la firma creada por la diseñadora Georgina Chapman, exesposa del polémico productor de Hollywood Harvey Weinstein.