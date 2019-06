Los rentables negocios de Gwyneth Paltrow Moda y bienestar son los ejes de la actividad empresarial con la que triunfa casi tanto como en el cine

«Lo de ser actriz era solo una máscara», ha declarado Gwyneth Paltrow al New York Times recientemente. Y es que está claro que lo que comenzó como una «pop-up» de moda de verano, GOOP, se extiende ahora hacia una política de mayor distribución que incluye áreas relacionadas con el bienestar y el estilo de vida.

Gwyneth, que ha desembarcado en el Reino Unido, lo hace con un proyecto ambicioso que no solo ha puesto de moda sus prendas, sino que incluye la presentación oficial de sus colecciones de baño, básicas e intemporales, para las que es la actriz la que posa como modelo. Pero no todo son bikinis y ropa; la ex de Chris Martin -vocalista de «Coldplay»-, recientemente casada con el productor de cine y televisión Brad Falchuck, se ha metido de lleno en el sector del bienestar.

Si hace dos años Gwyneth hacía sus pinitos con su libro de recetas «Es tan fácil», ahora ofrece sesiones de fin de semana a 1200 euros en las que las asistentes se relajan, meditan, reciben tratamientos de belleza y se adoctrinan con interesantes consejos sobre moda y felicidad.

Y es que Gwyneth de moda, salud y belleza ha aprendido bastante. Ella misma ha evolucionado positivamente a través de los años. Nada tiene que ver su imagen actual con la de aquella joven actriz que comenzó a salir con Brad Pitt, una habitual de las botas militares y las camisetas sin forma, con unos rasgos menos seductores y afinados que los que luce actualmente.

Goop Health - ABC

Los fines de semana llamados «Goop Health» en el Reino Unido se han estrenado con un aura de tranquilidad en un suburbio del oeste de Londres. En el «santuario de reflexión» que prometen ser estas sesiones de un día de duración, las asistentes prueban agua natural (sin aditivos químicos, procesada por un aparato carísimo), se rodean de cristales curativos, aprenden a respirar y a valorarse más a si mismas. Si el programa elegido es de dos días, se cobran unos 2900 euros y si además se quiere dormir en un hotel exclusivo y compartir una sesión de entrenamiento con Gwyneth -y otras cien señoras más- el precio es de casi 5000 euros.

Artículos vaginales

La marca Goop, ahora valorada en unos 220 millones de euros, ha sido en varias ocasiones criticada por ofrecer pseudociencia. Si bien en la tienda abierta en Notting Hill se venden prendas de ropa y objetos decorativos principalmente, Goop ha lanzado en el pasado objetos de uso vaginal por los que ha sido multada en un tribunal californiano. Las sesiones de «Goop Health» incluyen a la doctora Barbara Sturm, promotora de las inyecciones rejuvenecedoras llamadas «vampiro facial», a Nigma Talib, naturópata dedicada al rejuvenecimiento, sesiones de gimnasia organizadas por Tracy Anderson -la entrenadora de Jennifer Aniston, Madonna y Paltrow- y charlas de moda con la mítica modelo Twiggy. Está claro que moda y bienestar son los ejes de la actividad empresarial con la que la actriz norteamericana triunfa casi tanto como en el cine.