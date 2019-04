La visita de Barack Obama a Sevilla ha despertado un gran revuelo, más aún las pocas horas libres de las que disfrutó al final del día. El restaurante sevillano elegido para la cena fue Bache San Pedro y GURMÉ ha hablado con su chef y propietario, Alejandro Alcántara, para conocer todos los detalles de tan inesperada visita.

Lo cierto es que en el establecimiento sabían que el exembajador de Estados Unidos en España, James Costos, acudiría acompañado de dos o tres personas, pero no tenían la certeza de que entre ellas se encontraría el expresidente de Estados Unidos. “Tengo amistad con James Costos porque es un cliente de El Bache en Madrid y me avisó de que vendría a cenar”, explica Alejandro Alcántara, que venía de vuelta de Valencia cuando el exmandatario entró en su local de la plaza del Cristo de Burgos. “Cuando yo llegué ya estaban cenando y me acerqué a saludarles”, indica. También al final de la velada, que concluyó sobre las 23 horas, compartió unas palabras con estos clientes tan especiales, que habían provocado un auténtico revuelo a las puertas del restaurante”.

Cenando junto a Obama

Al ver entrar a Obama, que llegó acompañado de fuertes medidas de seguridad, el personal cerró el establecimiento y quedaron dentro solo dos o tres mesas que ya estaban ocupadas con antelación. “La mayoría eran extranjeros, había una mesa de chicas americanas que se quedaron alucinadas al ver que Obama cenaría junto a ellas”, revela Alcántara.

El espacio tiene un tamaño medio y las mesas están dispuestas relativamente cerca las unas de las otras, con lo que los comensales tuvieron el privilegio de observar en primer plano cómo transcurría la velada de sus vecinos de mesa.

“Como un cliente más”

Aunque los pormenores de lo que comieron no va a trascender por expreso deseo del exembajador, al concluir la cena, el propio Barack Obama felicitó a Alejandro Alcántara por su cocina, que está netamente inspirada en Cádiz, la tierra natal del joven hostelero. Eso sí, fue James Costos quien eligió tanto los platos como los vinos. Alcántara asegura que procuraron tratar a Obama como “a un cliente más”. “Nos ha tratado de lujo”, manifestó en sus redes sociales, donde mostró su euforia nada más marcharse estos comensales de excepción, consciente de que esta inesperada visita les ha puesto en el foco mediático durante unas horas.