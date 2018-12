Famosos a los que le tocó la Lotería de Navidad

ABC

Actualizado: 22/12/2018 10:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Son miles y miles las personas que compran un décimo para jugar a la Lotería de Navidad. Todos quieren intentarlo y tentar a la suerte para ganar uno de los premios que saldrán del bombo cantado por los niños de San Ildefonso. Y los famosos no son menos.

No son pocos los rostros conocidos que han tenido la suerte de ganar la Lotería de Navidad. Entre ellos, la socialité y empresaria Carmen Lomana. A ella suelen regalarle las participaciones y cree que el 22 de diciembre es el día «más cool» de la Navidad porque le recuerda a su infancia y lo entiende como el pistoletazo de salida de tan señaladas fechas. El sorteo lo vive con distancia: «Una vez me tocó pero no lo miré y se me pasó», explica. «Me encantaría que me tocara», añade esta popular empresaria, que tiene al siete como su número preferido.