El pueblo que vende más lotería gracias al humor manchego (Castilla-La Mancha)

Asociación Vecinos de la Sierra

Cada año los vecinos de Sierra, una pedanía de Tobarra (Albacete), hacen una parodia del anuncio de la Lotería de Navidad que les ha dado grandes resultados

El año pasado una extraterrestre (más bien un hombre vestido de mujer, eso sí, muy rubia) acabó en un olivar recogiendo aceitunas con «Chato». Este año, en Sierra andan expectantes: el anuncio de la Lotería de Navidad está próximo a salir, así que a ver qué les deparan los guionistas.

Entre las muchas formas que la gente tiene para vender lotería, quizá ninguna tan original como la de los vecinos de Sierra, una pedanía de Tobarra (Albacete), de unos 150 vecinos. Todos los años por estas fechas hacen una parodia (con humor manchego) del anuncio de la Lotería de Navidad. Básicamente, el objetivo es promocionar el número con el que juegan para que se venda más y, en fin, para que la asociación de vecinos disponga de más dinero.

«Empezamos hace cuatro años. La lotería es una ayuda económica para la asociación. Con ella realizamos diversas actividades a lo largo del año y damos visibilidad al pueblo. La idea surgió un día en que estábamos reunidos y, buscando alguna idea para vender más lotería, se nos ocurrió rehacer el anuncio a nuestra manera, hacerlo gracioso», explica a ABC Jesús Jover, de 20 años, el director de esta parodia.

El éxito fue inmediato. El director de la parodia explica que antes de los vídeos, no llegaban a vender todos los décimos. Sin embargo, el primer año, tres días de que se publicara el primer anuncio de lotería de Sierra, se agotaron los décimos. Y el año pasado se superaron: Jesús calcula que vendieron unos 900 décimos, es decir, seis veces más de los habitantes que tiene Sierra. Además, la parodia con la extraterrestre tuvo unas 80.000 visitas únicas entre todas las plataformas digitales (Facebook, Youtube…), sin contar la difusión en los medios de comunicación. Curiosamente, cada año el número que se juega en este rincón de Albacete es distinto.

«La verdad es que no es un gran reto implicar a los vecinos, se animan bastante. La mayoría están encantados de participar», cuenta el director, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En realidad, la parodia del anuncio de Navidad es también una forma de dar vida al pueblo. Jesús es uno de los «10 ó 15 jóvenes» que quedan en Sierra, uno de tantos lugares acechados por la despoblación. Preguntado por qué se puede hacer para que pueblos como el suyo no acaben muriendo, responde: «Nunca me lo he preguntado. A mí me encanta conocer a todos los vecinos, salir a tomar el fresco en verano… no sabría qué decirle para frenar la despoblación, pero es una pena».