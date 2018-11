Lotería de Navidad Así se celebra en todo el mundo la Lotería de Navidad La fiebre española llama enormemente la atención en el extranjero

Corresponsales ABC

No hay nada como El Gordo. La fiebre española por la Lotería de Navidad llama enormemente la atención en el extranjero. Aunque no hay nada parecido, la mayoría de países tienen su propia modalidad de lotería. Repasamos algunas de ellas.

Líbano, dos loterías

Líbano no cuenta con un sorteo especial de Navidad pero sí existen otras dos loterías a las que se puede jugar durante todo el año y que son enormemente populares en el país, informa María Iverski. «Loto Libanais», el mismo concepto que nuestra Primitiva, nació en 1986 y el sorteo, celebrado dos veces a la semana, es retransmitido por televisión. En el periodo comprendido entre 2002-2012 el juego repartió 347 millones de dólares. Además existe la «Loterie Nationale Libanaise» a la que se puede jugar una vez a la semana.

Argentina, similar a España

En Argentina, ubicada al otro lado del charco, se celebra una rifa similar a nuestro sorteo especial de Navidad. El billete se divide en décimos y hay tres premios principales. El «Gordo» se identifica tradicionalmente con la figura de Papá Noel, con más arraigo entre los argentinos que la fiesta de los Reyes Magos. El 22 de diciembre se convierte en el día mágico donde, para este año, si se mantiene la tendencia de anteriores, se espera un fondo de unos veinte millones de pesos (no llega a dos millones de euros al cambio oficial).

Como en España, las nuevas tecnologías también están presentes en el sorteo. Así pues, se pueden adquirir números en la web de la Lotería Nacional e incluso por teléfono. Este escenario es sumamente diferente al que se daba en el siglo pasado. Por aquellos años, en especial en las provincias, era habitual ver a los loteros en bicicleta gritando los números e intentando venderlos como si fueran periódicos. A su vez, y de forma similar a lo que sucede en nuestro país, es habitual que en Argentina se haga un fondo común (allí la llaman «vaquita») en las administraciones y los responsables de las empresas adquieran varios números completos para repartir entre los empleados.

Estados Unidos, varios «Gordos»

En Estados Unidos no hay Lotería de Navidad como tal, pero sobran «Gordos» a lo largo del año. No es para menos, pues, con una población de más de 300 millones de personas, supone un mercado idóneo para las administraciones de lotería. A su vez, la ingente cantidad de gente que se deja los dólares en estas rifas hace que se acumule un bote descomunal que cualquiera puede llevarse felizmente a su hogar.

Las dos grandes casas de loterías -Mega Millions y Powerball- con presencia en todo EE.UU. tienen a los aficionados al juego acostumbrados a premios desorbitados. Este próximo martes, por ejemplo, la primera podría adjudicar un bote de 75 millones de dólares a un solo acertante. Pero esto son migajas comparado con los grandes premios entregados en la historia de este país. El 30 de marzo de 2012, Mega Millions sorteó un bote de 656 millones de dólares, que tuvo tres acertantes.

Premio vikingo

En los países escandinavos no existe la tradición del sorteo de lotería de Navidad, aunque hay otros juegos de lotería que se desarrollan a lo largo del año, informa Carmen Calvo. El más famoso es el Onsdags Lotto, también conocido como Viking Lotto, ya que se juega en Dinamarca, Estonia, Finalandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, y se lanzó en 1993. El premio es de un valor aproximado de 7 millones de coronas (cerca de un millón de euros) y se trata de acertar seis números entre el 1 y el 48. El sorteo se realiza todos los miércoles.

Tailandia, viejas costumbres

A pesar de la ausencia de un sorteo especial en Navidad, en el Sudeste Asiático la industria lotera goza de buena salud, informa Eduardo S. Molano. El ejemplo más representativo es Tailandia, con una tradición que se remonta hasta el reinado del monarca Rama V (1868–1910). A día de hoy, la rifa más representativa se realiza el primer y decimosexto día de cada mes, para un premio total que puede llegar hasta los 30 millones de baht (770.000 euros).

En Italia, el día de Reyes

La lotería nacional italiana se celebra el día de Reyes y es muy popular, informa Ángel Gómez Fuentes. Es conocida como la «Lotería Italia» –antes se llamaba «lotería de fin de año». La extracción de premios se realiza durante uno de los más populares programas de la televisión pública (RAI). El billete cuesta 5 euros y el primer premio es de 5 millones de euros. En el 2016, la recaudación fue de 43,5 millones y se repartieron casi 30 millones en premios.

China, con lotería pero sin Navidad

Con la excepción de Macao, que ha hecho de los casinos su principal industria, el juego está prohibido en China, donde no hay máquinas tragaperras ni apuestas con dinero basadas en el azar, según informa Pablo M. Díez. A pesar de este veto al juego, el autoritario régimen de Pekín sí permite las quinielas deportivas y una lotería con fines benéficos, en las que 300 millones de chinos se gastan unos 400 millones de euros cada año. Como en China no se celebra la Navidad, sino el Año Nuevo Lunar, no hay lotería especial con motivo de estas fechas.

Rusia, diferente

En Rusia hay diferentes sorteos con los que poder ganar dinero, informa R. M. M. Las loterías más populares son «Gosloto», «Rússkoye Loto» y «Sportloto», éste último es el equivalente ruso de las quinielas. No existen los sorteos especiales de Navidad y tampoco hay ninguna otra época del año en la que aumente significativamente el número de jugadores, y por tanto, la importancia de los premios. Sí es verdad, sin embargo, que durante las fiestas de fin de año y en verano son más lo que adquieren participaciones con la esperanza de costearse las vacaciones. El mayor premio ganado jamás antes en Rusia lo otorgó «Gosloto». Cayó en San Petersburgo hace cinco años y el premio ascendió a 100 millones de rublos (casi millón y medio de euros).