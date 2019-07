Anesdor pide que cese la restricción de acceso a Madrid Central para las motos con etiqueta medioambiental La patronal del sector de las dos ruedas pronostica un crecimiento en las ventas de cerca del 10 por ciento

La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas ANESDOR ha ofrecido sus previsiones para final de año: tanto las matriculaciones de motocicletas (9,4%) como las de ciclomotores (13,4%) seguirán al alza. Además, el presidente de ANESDOR Víctor González, ha propuesto una serie de medidas para mejorar la movilidad de los madrileños que se desplazan en moto.

Las previsiones de ANESDOR para el cierre de 2019 son que las matriculaciones de motos (motocicletas más ciclomotores) crecerán un 9,8% y cerrarán el año por encima de las 190.000 unidades.

Las motocicletas, que suponen un 91% de las matriculaciones, alcanzarán en España las 173.000 unidades. Un ascenso, respecto a 2018, del 9,4%. Los ciclomotores concluirán el curso con un alza interanual del 13,4% y un total 17.500 matriculaciones.

José María Riaño, secretario general de ANESDOR, ha señalado que “los principales factores para el crecimiento del sector están siendo la favorable coyuntura económica actual y la transformación de la movilidad, especialmente en el ámbito urbano”. “Los números muestran que los ciudadanos cada vez eligen más moto para realizar sus desplazamientos”, ha asegurado.

Tras un primer semestre excepcional en el que la moto creció un 11,3%, ANESDOR considera que en la subida en el segundo semestre será ligeramente inferior, aunque mantendrá una marcada tendencia ascendente, que concluirá con un aumento al cierre del año rozando el 10%.

Cada uno de los seis primeros meses se ha saldado con un resultado interanual positivo. Además, el semestre ha concluido con datos favorables en las 17 comunidades autónomas españolas, un dato especialmente indicativo de la buena salud del sector en todo el territorio nacional.

Las motocicletas crecieron en este periodo un 11,1%. El segmento de 125cc ha sido el más demandado en el primer semestre de este 2019, sumando más de la mitad de las matriculaciones de motocicletas: un 51,8%. Su crecimiento ha sido del 8,6%. Las motocicletas de cilindrada media (126-750cc) y alta (más de 750cc) han crecido en dobles dígitos, un 16 y un 13,8% respectivamente, y han incrementado su cuota de mercado hasta 31,4 y el 16,8%.

Víctor González, presidente de ANESDOR y director general de Yamaha Motor España, y José María Riaño, secretario general de la entidad, han presentado este lunes en Madrid las previsiones del sector de las dos ruedas para este 2019

El canal de particulares sigue siendo el principal motor de la industria aglutinando un 84,3% de las matriculaciones. En cuanto a tipología, las scooters han sido las más solicitadas con una cuota del 55,5%, seguidas de las motos de carretera, con un 40,5%, y las de campo, que han representado el 4%.

Por otra parte, los ciclomotores confirmaron que ocupan un espacio fundamental en la micro movilidad actual: crecieron un 30% y cerraron el semestre con 88.039 unidades matriculadas.

Motos en Madrid Central

ANESDOR ha presentado en el acto una serie de propuestas destinadas a promover unas políticas de movilidad más justas para las decenas de miles madrileños que se desplazan a diario en moto.

Riaño ha considera que “en un momento en que el Ayuntamiento ha anunciado que va a cambiar Madrid Central, desde el sector creemos que hay una oportunidad para mejorar el tratamiento que recibe la moto”.

La moto es un vehículo sostenible: es eficiente en las emisiones que afectan tanto a la salud como al medio ambiente. Estudios del propio Ayuntamiento destacan que su impacto es mínimo. Y además ayuda a la descongestión del tráfico.

Por este motivo, ha explicado el secretario general de ANESDOR, “las motos con etiqueta no deben tener restricciones horarias de acceso y todas tendrían que estar diferenciada de los coches en los protocolos anticontaminación”.

La legislación actual no permite entrar en Madrid Central entre las 22 y las 7 a las motos con etiqueta medioambiental (las más eficientes) y que en los protocolos para episodios de alta contaminación no se tiene en cuenta el tipo de vehículo para restringir el acceso; algo que si contempla la normativa de Madrid Central. En la actualidad la única guía en estos protocolos son las etiquetas de la DGT y estas son iguales para motos y coches, pero no equivalentes.

Por otra parte, la Asociación ha lamentado que desde 2013 no haya en Madrid un plan de seguridad vial para motoristas, un colectivo vulnerable que el año pasado supuso el 43% de las víctimas mortales en la ciudad. ANESDOR ha pedido al Ayuntamiento la implantación de un plan de seguridad vial específico para proteger a los madrileños que se desplazan en moto.