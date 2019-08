Las matriculaciones caen un 37% en la primera veintena de agosto por el efecto del WLTP El cambio en las pruebas de emisiones de los coches infló artificialmente las ventas un 48% en agosto del año pasado, pero Ganvam destaca que el canal de particulares sigue dando muestras de debilidad

Fuerte descenso de las matriculaciones en la primera veintena de agosto. La venta de turismos y todoterrenos ha caído, hasta el día veinte, un 37,4%, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

La caída es atribuible en gran parte al efecto comparativo por la entrada en vigor de las nuevas pruebas de emisiones WLTP, que infló las ventas un 48% en agosto del año pasado. No obstante, desde Ganvam también resaltan que el mercado de particulares sigue dándo muestras de debilidad.

«Aunque el efecto WLTP acusa la caída, lo cierto es que el canal de particulares lleva prácticamente un año de bajada, lo que indica que la salud del mercado no es buena», asegura Raúl Palacios, presidente de Ganvam. La asociación reclama «la creación de un gobierno estable que lance un mensaje de tranquilidad al comprador particular. Dar la vuelta a la situación actual y dinamizar la demanda pasa por poner en marcha medidas no regresivas que permitan a todas las rentas acceder a un vehículo eficiente, que hoy por hoy es el nuevo y el seminuevo, ya sea diesel, gasolina o alternativo», en palabras de Palacios.

Todo apunta a que este mes cerrará de nuevo en negativo, lo que supondrá el cuarto consecutivo de bajada, tras el leve repunte de abril (+2,6%), que sirvió para aliviar siete meses de caída.

Por canales, los particulares ahondan en su descenso, con una caída que supera el 30%. El canal de empresas, por su parte, registró un desplome del 46,3%, máxime cuando el año pasado, ante la entrada en vigor del WLTP, fue el gran impulsor de que el mercado alcanzara máximos históricos.

En este sentido, cerca del 70% del incremento de las matriculaciones en agosto de 2018 correspondieron al canal de empresa frente al 15% de los particulares, evidenciando que las redes de distribución tuvieron que dar salida al amplio stock de vehículos no homologados aumentando el esfuerzo promocional y las matriculaciones tácticas. Así, y aunque el próximo mes de septiembre entra en vigor el nuevo ensayo de emisiones RDE, que completará el ciclo WLTP, el mercado no experimenta el mismo efecto porque el stock de vehículos sin homologar es mucho menor que el año pasado.

En un detalle por comunidades autónomas, las caídas más llamativas en la cifra de matriculaciones vinieron protagonizadas por la Comunidad de Madrid (-46%), Castilla y León (-40,8%), Canarias (-39,9%), Cantabria (-38,9%), Comunidad Valenciana (-38,4%), Galicia (-36,8%), Asturias (-34,2%), Extremadura (-33,2%), Andalucía (-32,8%). Le siguieron Cataluña (-29,2%), Castilla-La Mancha (-28,3%), Aragón (-27,1%), La Rioja (-25,7%), Navarra y País Vasco (-25,4%) y Murcia, que redujo sus matriculaciones un 20,6% durante la primera veintena del mes.