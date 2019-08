Gangas en los concesionarios durante septiembre por el nuevo cambio en la prueba de emisiones

Un año después, el terremoto desatado por las nuevas pruebas de emisiones WLTP sigue teniendo consecuencias. A partir del 1 de septiembre de 2019 entrará en vigor la segunda fase, que incluye la obligatoriedad de realizar Pruebas en Condiciones Reales de Conducción (RDE, por sus siglas en inglés) para medir sus emisiones en carretera. Un examen complementario que ya se realiza para los vehículos lanzados y comercializados desde cero, y para medir sus partículas y que ahora se extenderá a todos los modelos vendidos como nuevos para evaluar sus emisiones de NOx.

Al igual que sucedió el año pasado con el WLTP, un test de laboratorio mucho más exigente que el obsoleto NEDC, los vehículos que no hayan sido evaluados mediante la nueva prueba no podrán ser comercializados. Esto obligará a los concesionarios a automatricular a finales de agosto las unidades de modelos que no hayan sido evaluados, para comercializarlos después del 1 de septiembre como vehículos de «kilómetro 0», con descuentos que en casos puntuales podrían rondar el 30%.

«Volverá ser un buen momento para cambiar de coche», explicaba recientemente Raúl Morales, de Faconauto. En total, los concesionarios españoles calculaban a principios de mes que hasta 15.000 unidades podrían verse afectadas. Se trataría de modelos que de otra manera no podrían comercializar a partir del mes próximo, si bien el impacto entre las diferentes marcas será muy desigual.

Se trata, pese a estar matriculados, de vehículos totalmente nuevos, con un número de kilómetros mínimo en sus odómetros. Además, el comprador no tiene que hacerse cargo del impuesto de matriculación de los mismos, pero sí de pagar la transferencia a su nombre salvo que se ofrezca a ello el concesionario.

En cuanto a matriculaciones de vehículos, a pesar del cambio normativo, todo apunta a que este agosto cerrará de nuevo en negativo, lo que supondrá el cuarto consecutivo de bajada, tras el leve repunte de abril (+2,6%), que sirvió para aliviar siete meses de caída.