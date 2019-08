Las matriculaciones no remontan pese a los descuentos de hasta 9.000 euros en agosto La llegada de las pruebas en condiciones reales de conducción (RDE) para medir las emisiones de NOx obliga a los concesionarios a liquidar de nuevo sus stocks

U. M. Actualizado: 22/08/2019 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El avance del mes confirma el previsible fuerte descenso de las matriculaciones en agosto. La venta de turismos y todoterrenos ha caído, hasta el día veinte, un 37,4%, según datos adelantados por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). El desplome es atribuible en gran parte al efecto comparativo por la entrada en vigor de las nuevas pruebas de emisiones WLTP, que infló las ventas un 48% en agosto del año pasado. No obstante, desde Ganvam también resaltan que el mercado de particulares sigue dándo muestras de debilidad.

Este mercado, el de mayor volumen y el que indica la salud del sector, sufre una caída que supera el 30%, y está a punto de sumar doce meses consecutivos de descensos. El canal de empresas, por su parte, registra un desplome del 46,3%. El año pasado, este canal, que incluye las automatriculaciones o ventas tácticas, fue precisamente el que registró mayores incrementos. La entrada en vigor de las nuevas pruebas obligó a matricular un gran volumen de vehículos, que a partir de septiembre no podrían ser comercializados como nuevos. De hecho, cerca del 70% del incremento de las matriculaciones en agosto de 2018 correspondieron al canal de empresa frente al 15% de los particulares.

«Aunque el efecto WLTP acusa la caída, lo cierto es que el canal de particulares lleva prácticamente un año de bajada, lo que indica que la salud del mercado no es buena», asegura Raúl Palacios, presidente de Ganvam. La asociación reclama «la creación de un gobierno estable que lance un mensaje de tranquilidad al comprador particular y ponga en marcha medidas no regresivas que permitan a todas las rentas acceder a un vehículo eficiente, sea diésel, gasolina o alternativo».

Descuentos y ventas tácticas

Todo apunta, por tanto, a que este mes cerrará de nuevo en negativo, lo que supondrá el cuarto consecutivo de bajada, tras el leve repunte de abril (+2,6%), que sirvió para aliviar siete meses de caída. El dato definitivo, no obstante, es difícil de predecir, ya que en 2018 hubo grandes variaciones en los últimos días del mes, tradicionalmente de poco volumen. Además, este año impactará también la segunda fase del WLTP: las pruebas en condiciones reales de conducción (RDE) para medir las emisiones de NOx de vehículos diésel (ya se aplican desde el año para medir las partículas).

Al igual que en 2018, los vehículos que no hayan sido evaluados según la nueva normativa no podrán comercializarse como nuevos, lo que está causando un incremento de las ofertas durante este mes para liquidar stocks por parte de algunas marcas, en algunos casos de hasta 9.000 euros, con recortes sobre el precio de lista del 30 o el 35%. No obstante, el impacto será mucho menor que el de el año pasado. A comienzos de mes, la federación de concesionarios Faconauto cifraba en unos 15.000 los vehículos afectados, que si no se venden antes de finalizar el mes tendrán que ser automatriculados por los concesionarios para comercializarse posteriormente como «km 0».

Por comunidades, las caídas más fuertes están teniendo lugar en la Comunidad de Madrid (-46%), Castilla y León (-40,8%), Canarias (-39,9%), Cantabria (-38,9%), Comunidad Valenciana (-38,4%), Galicia (-36,8%), Asturias (-34,2%), Extremadura (-33,2%), Andalucía (-32,8%). Le siguieron Cataluña (-29,2%), Castilla-La Mancha (-28,3%), Aragón (-27,1%), La Rioja (-25,7%), Navarra y País Vasco (-25,4%) y Murcia, que redujo sus matriculaciones un 20,6%. En septiembre, el mismo efecto comparativo hará que las cifras mejoren en términos mensuales, si bien el sector espera que el año se cierre en negativo, con una caída en el torno del tres por ciento.