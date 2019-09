Versiones híbridas enchufables para los Kia XCeed y Ceed Tourer El sistema de propulsión cuenta con una batería de 8,9 kWh, un motor eléctrico de 44,5 kW y un motor gasolina de 1,6 litros capaz de 141 CV y 265 Nm

Kia contará con variantes híbridas enchufables para el Kia XCeed y para el Ceed Tourer. Dos nuevas versiones de vehículos de bajas emisiones, que estarán a la venta en Europa a principios de 2020, y supondrán la introducción por primera vez del sistema híbrido enchufable en el segmento de los compactos familiares de Kia.

El Kia XCeed y el Ceed Tourer Híbrido Enchufable se fabricarán en la planta que Kia tiene en Žilina, Eslovaquia, y serán los primeros modelos enchufables construidos por la marca en Europa. La exclusiva garantía de Kia, de 7 años o 150.000 kilómetros, se ofrece de serie y también cubrirá la batería y el motor del nuevo sistema de propulsión. Concebidos exclusivamente para Europa, la comercialización de estas nuevas versiones comenzará a principios de 2020.

Los nuevos Kia XCeed y Ceed Tourer Hibridos Enchufables constituyen una alternativa convincente a las versiones de gasolina y diésel. La nueva cadena cinemática combina una batería de polímero de litio de 8,9 kWh, un motor eléctrico de 44,5 kW y un eficiente motor de 1,6 litros "Kappa" de cuatro cilindros GDI (inyección directa de gasolina). Los valores del sistema en conjunto son 141 CV de potencia y 265 Nm de par motor, lo que permite que el Ceed Tourer acelere de 0 a 100 km/h en 10,8 s y el Kia XCeed en 11 s.

El sistema de propulsión está unido a una caja de cambios de seis velocidades con doble embrague (6DCT) que permite a los conductores cambiar de marcha manualmente. Esto asegura una conducción más agradable que la de otros vehículos híbridos equipados con transmisiones electrónicas de variación continua (e-CVT). Los híbridos e-CVT tradicionales convierten una parte de la potencia del motor de combustión a través del motor eléctrico, lo que provoca una pérdida de potencia debido a la conversión de energía. El cambio 6DCT de Kia se diferencia por permitir que toda la potencia, la del motor de combustión y la del eléctrico, se transfiera en paralelo a través de la transmisión con una pérdida mínima de energía.

La tecnología de frenada regenerativa permite a las nuevas versiones híbridas enchufables aprovechar la energía cinética y recargar sus baterías en frenada y retención, lo que mejora aún más la eficiencia general del sistema.

Kia tiene como objetivo una autonomía en modo totalmente eléctrico cercana a los 60 kilómetros para ambas variantes, lo que permite a los conductores completar la mayoría de los trayectos diarios y los desplazamientos cortos sólo con energía eléctrica. Las emisiones de CO2 de las nuevas variantes híbridas enchufables están pendientes de homologación y se darán a conocer antes del inicio de su comercialización.

Ambos vehículos están equipados con el nuevo sistema de sonido Virtual Engine Sound System de Kia, una alerta auditiva que se activa en modo eléctrico solamente a bajas velocidades o cuando se da marcha atrás. El sistema genera niveles sonoros virtuales de hasta 59 dBA para avisar a los peatones de la presencia del vehículo.

Detalles

Los nuevos modelos cuentan con elementos propios de diseño que los diferencian del resto de variantes gasolina y diésel en la gama XCeed y Ceed Tourer.

Los Híbridos Enchufables presentan una nueva parrilla cerrada tipo "tiger-nose" en la parte delantera que mejora la eficiencia aerodinámica. El Tourer cuenta con unas insignias exteriores "eco plug-in". La toma de carga está integrada en la aleta delantera izquierda del vehículo. Equipado de serie con llantas de aleación de aluminio de 16 pulgadas, cada versión tiene su propio diseño de llanta y están disponibles opcionalmente las llantas de 17 pulgadas (Ceed Tourer) y 18 pulgadas (XCeed). El Ceed Tourer cuenta con el paragolpes de las versiones Ceed Tourer GT-Line, que facilita el flujo de aire y proporcionan una apariencia general más deportiva.

En el interior, el diseño deportivo del habitáculo mantiene el mismo salpicadero orientado hacia el conductor, la baja posición del asiento y la misma ergonomía que en la actual gama Ceed. Sin embargo, las nuevas versiones híbridas enchufables ofrecen una serie de nuevas funcionalidades para facilitar a los propietarios exprimir al máximo el nuevo sistema de propulsión.

Ambos vehículos están equipados con un indicador de carga, una ayuda visual que muestra si el coche se está cargando o si por otro lado ya está completamente cargado. Su ubicación en la parte superior del salpicadero posibilita que los conductores puedan conocer inmediatamente el estado de carga desde el exterior (por ejemplo, cuando está aparcado en la entrada de casa y el propietario todavía no ha salido de ella).

Ambos coches ofrecen el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8,0 pulgadas (20 cm) de Kia, o un sistema opcional de navegación e infoentretenimiento con pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm) con la telemática UVO Connect de Kia. Estos sistemas incorporan nuevas funciones, exclusivas de las nuevas variantes híbridas enchufables, para ayudar a los propietarios a localizar los puntos de carga disponibles en sus inmediaciones o en la ruta hacia su destino.

Las pantallas también pueden mostrar información relevante relacionada con la cadena cinemática, como el nivel de carga restante de la batería o los gráficos de consumo de energía. Además, los clientes pueden utilizar el sistema de pantalla táctil para programar cuándo debe comenzar la carga el vehículo en caso de que esté enchufado, lo que permite aprovechar las tarifas de energía más baratas fuera de las horas punta. Ambos sistemas de información y entretenimiento ofrecen Apple CarPlay y Android Auto de serie, mientras que el sistema de navegación opcional con pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm) incluye una conexión Bluetooth múltiple, con la que puede haber dos dispositivos conectados simultáneamente.

La instrumentación también ofrece imágenes específicas del sistema híbrido enchufable: el nivel de carga restante, la estimación de autonomía en modo eléctrico y el flujo de energía entre la batería, el motor térmico y el eléctrico. Disponible como opción, la nueva instrumentación tipo "Supervision" de Kia, totalmente digital y de 12,3 pulgadas (31 cm), está diseñada para ofrecer información de la manera más clara posible con una gama de pantallas gráficas únicas. La pantalla de supervisión de alta resolución de 1920 x 720 píxeles sustituye a los indicadores de velocímetro y tacómetro convencionales que se encuentran actualmente en los turismos de la marca.

El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado "Driver Only", que se activa con un nuevo botón en el salpicadero, interrumpe instantáneamente el flujo de aire a todas las rejillas de ventilación, excepto a las más cercanas al conductor. Está diseñado para que el sistema de ventilación consuma menos energía de la batería a la vez que mantiene al conductor en la temperatura seleccionada. A diferencia de los sistemas de ventilación convencionales, el funcionamiento del Driver Only de Kia no consiste simplemente en bloquear el flujo de aire en ciertas salidas de ventilación y redirigirlo a otra parte; en su lugar apaga los ventiladores para reducir el consumo de energía desde la fuente.

La gama de modelos Ceed se diseñó desde el principio para adaptarse a los nuevos sistemas de propulsión híbridos. Esto significa que la adopción de una cadena cinemática híbrida enchufable en el Kia XCeed y el Ceed Tourer ha tenido un impacto mínimo en sus dimensiones interiores. Su estructura estaba concebida desde el principio para albergar la batería.

Esta batería, de 8,9 kWh, está situada junto al depósito de combustible de 37 litros y bajo el asiento trasero, a diferencia de muchos otros vehículos híbridos enchufables en los que la batería ocupa un valioso espacio de carga. En su versión híbrida enchufable, el Ceed Tourer, la variante más funcional de la gama Ceed, ofrece 437 l de espacio para el equipaje y hasta 1.506 l con las tres secciones de asientos traseros abatidas.

La capacidad de equipaje del Kia XCeed Híbrido Enchufable es de 291 l y aumenta hasta 1.243 l con el asiento abatido. Debajo del maletero de cada vehículo hay un espacio específico para almacenar el cable de carga cuando no se está utilizando.

Ambos modelos estarán disponibles con un paquete de remolque opcional para remolques con freno, algo inusual entre los modelos híbridos.