Aplicaciones que te ayudarán a evitar radares y controles esta Semana Santa Avisan del tráfico, de la velocidad a la que hay que circular y de otras situaciones que pueden perjudicar la circulación como pueden ser las obras o los accidentes de tráfico

Existen, en la actualidad, numerosas aplicaciones que pueden ser realmente útiles para el conductor. En primer lugar, porque ayudan a definir la ruta más rápida o más corta para llegar a un destino predeterminado, pero también porque ofrecen servicios alternativos que pueden ser de gran ayuda para ahorrar tiempo y dinero.

Con esto, no solo nos referimos a reducir el consumo de combustible, ya que nuestros trayectos son más eficientes, sino que además podremos evitar las multas de tráfico. Sino que estas aplicaciones son capaces de avisar de las diferentes incidencias de la vía, que pueden condicionar nuestro trayecto. Avisan del tráfico, de la velocidad a la que hay que circular y de otras situaciones que pueden perjudicar la circulación como pueden ser las obras o los accidentes de tráfico.

Sin embargo, lo que ha conseguido que estas plataformas se conviertan en algo indispensable para los conductores es que son capaces de avisar de los posibles radares (móviles y fijos) y controles policiales. Todo ello, gracias a la participación y constante actualización de los propios usuarios. Desde Cosas de coches nos las explican:

Waze

Es la aplicación social de transporte más popular del mundo. Cuenta con más de cien millones de descargas y es una de las mejor valoradas dentro de los markets de aplicaciones. Es totalmente gratuita y, a la vez, ofrece una información sobre las carreteras muy precisa y detallada. Además de determinar una ruta eficiente, es capaz de avisar sobre el tráfico y reprogramar el trayecto para ahorrar tiempo a los usuarios. Puede identificar los controles policiales y todo tipo de incidencias en la vía y está en continua actualización. Por tanto, la información es veraz y a tiempo real. Asimismo, ofrece algunas funcionalidades para mejorar la experiencia de los usuarios.

SocialDrive

En este caso, también hablamos de una aplicación completamente gratuita. Ni siquiera es necesario llevar a cabo un registro de usuario y es válida para toda España. Cuenta con más de un millón de descargas y cada vez está ganando más popularidad entre los conductores. También ofrece información a tiempo real, se nutre de la participación de los usuarios y da la opción de verificar y cancelar las incidencias. Esto quiere decir que cualquier conductor puede notificar si un incidente, como por ejemplo un siniestro en la carretera, sigue en el lugar del aviso y por lo tanto, sigue obstaculizando la vía. Pero, a la vez, pueden cancelarlas, alertando de que este problema ya se ha solucionado.

Sin embargo, lo más destacado de SocialDrive es que notifican a los usuarios las multas que les han impuesto. Si un radar les detecta circulando a más velocidad de la permitida, la aplicación se lo comunicará e incluso podrán ayudarles a recurrirla, en caso de que sea posible.

Coyote

En tercer lugar, destacamos Coyote como una de las aplicaciones para evitar radares más populares en nuestro país. Opera en toda Europa y ya cuenta con más de 4,8 millones de usuarios expertos que están conectados a diario. De media, realizan unos 13 avisos por segundo, lo que indica que la actualización de las alertas es constante y además, la verificación de todas ellas es sistemática. Asimismo, es compatible con Mirrorlink (Android), AppinCar, AppRadio (iOs) y los sistemas Pioneer, para aquellos que prefieran conectarla con su vehículo y manejarla desde la pantalla del salpicadero.

Comparte las mismas funcionalidades que las anteriores. La información que proporciona es a tiempo real, recalcula las rutas y detecta todos los tipos de radares que están presentes en las carreteras. Incluso, avisa de las cámaras que controlan el uso del cinturón de seguridad o del teléfono móvil. No obstante, no es una aplicación gratuita.

Radarbot

Esta aplicación es una de las más completas. Puede detectar radares fijos, de tramo, cámaras en los semáforos, radares en túneles y, además, avisa de los puntos de circulación peligrosa. No es necesario suscribirse ni registrarse para su uso y la descarga es gratuita. No obstante, dentro de la aplicación existen compras integradas para desbloquear todas las funciones que pueden llegar a costar 5,99 €. Por ejemplo, existe una versión PRO de Radarbot en la que no aparece publicidad y el servicio es premium.

Es una aplicación capaz de integrarse en cualquier navegador GPS, como la aplicación de MAPAS. Tiene un modo de ahorro de batería para evitar consumir demasiada carga de los dispositivos móviles y puede actuar en un segundo plano sin desactivarse. No obstante, entre sus características más destacadas, encontramos avisos sonoros al aproximarse a los radares, alertas en un solo sentido, cuatro modos de visualización diferentes, conexión Bluetooth, avisos al superar el límite de velocidad permitido de la vía, modo vibración para motoristas, etc.

CamSan

Esta aplicación está disponible en Google Play y presume de tener una base de datos con más de 60.000 radares. Sin embargo, no es un servicio completamente gratuito. En un primer momento la descarga es gratis, pero si los usuarios quieren optar a todas las funcionalidades tendrán que realizar compras dentro de la App, por 0,99 euros.

TomTom Radares

En este caso, hablamos de una aplicación que cuenta con una comunidad de más de 5 millones de conductores y opera en 52 países de todo el mundo. Es capaz de actuar en segundo plano y, además, solo ofrece la información relevante para la ruta establecida, gracias a su modo Powered by Tom Tom Maps. Todas sus funcionalidades son gratuitas y, además, presenta las posiciones de los radares fijos con una precisión muy elevada, verificándolas y acualizándolas constantemente.

NOTON

Esta aplicación es un avisador de radares en tiempo real que opera en España y Portugal. Es completamente gratuita, pero utiliza anuncios publicitarios que solo podrán eliminarse si se contrata NOTON+. En cuanto a sus funcionalidades, integra avisos para cualquier tipo de cinemómetros, incluyendo los nuevos radares de semáforo y los que controlan las Áreas de Prioridad Residencial. Es compatible con dispositivos de Android Wear y es capaz de registrar los trayectos, leer las notificaciones, distinguir los lugares favoritos del usuario e incluso, ayudar al conductor a localizaar su vehículo si no recuerda el lugar donde ha estacionado.