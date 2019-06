Qué es el caudalímetro, para qué sirve y por qué falla con frecuencia Cabe prestar especial atención a esta pieza del coche, ya que en muchas ocasiones se ha sustituido cuando el defecto real era otro

Son muchos los elementos necesarios para que el motor de un vehículo funcione correctamente, y no hace falta demasiado para que alguna de estas piezas falle y nos de algún que otro disgusto, sobre todo, para nuestro bolsillo. Y para que un motor funcione correctamente, la unidad de mando del sistema de inyección necesita conocer con precisión cuatro valores básicos: la temperatura del motor, la cantidad de aire que respira el motor, la posición del acelerador y las revoluciones del motor.

Para que esta medición sea precisa, son necesaros varios sensores, y uno de ellos es el caudalímetro, uno de los elementos que con más frecuencia aparece como causa de averías en los motores, pero normalmente no es la causa real. El caudalímetro es un sensor que mide la cantidad de aire que atraviesa el tubo de admisión del motor. Conociendo el caudal de aire y la temperatura de éste, la inyección del motor conoce la cantidad de oxígeno que hay y puede calcular la mezcla de combustible necesaria con bastante precisión.

Si el caudalímetro mide mal el aire que pasa por él, el motor empieza a contaminar más, a gastar más combustible y también pueden aparecer averías más caras, especialmente en los turbos de gasolina, que pueden acabar fundiendo pistones y culatas por excesos de temperatura. Así lo detallan desde Autocasión.

No todos los coches miden la cantidad de aire que respira el motor con caudalímetros. Hay otras formas de saber cuánto aire pasa por una tubería, por ejemplo con un manómetro y un termómetro. Hay sistemas de inyección que prescinden del caudalímetro y calculan la mezcla con un MAP (medidor de presión en el colector de admisión) y un termómetro. Mientras que en los motores de gasolina el caudalímetro o el MAP son básicos para calcular la proporción de gasolina que se debe dosificar, en los diésel el caudalímetro básicamente da la información necesaria para que trabaje correctamente la válvula EGR que regula la recirculación de los gases de escape.

Cómo funciona

En un caudalímetro hay dos elementos integrados: un termómetro y un puente de wheatstone. Son piezas inmóviles y solo se pueden averiar porque se corte el hilo (muy difícil), se cree una costra de suciedad sobre él (por eso es importante llevar bien el filtro de aire), un defecto de fabricación o un problema eléctrico.

Si son tan fiables, ¿por qué una gran parte de las averías que hacen que acabemos con el coche en el taller son por culpa del caudalímetro? pues muy sencillo, porque la mayoría de las veces la causa real es otra pero le echan la culpa a esta pieza.

Solo hay una avería diagnosticada por la unidad de mando que sí es exclusivamente un fallo del caudalímetro (bueno, o del conector o los cables) y es cuando el código de avería hace referencia a que no hay comunicación con este sensor. Aquí o se ha fundido el sensor o los cables hacen mal contacto, pero cuando el fallo lo que dice es que el caudalímetro está midiendo mal la cantidad de aire, casi nunca es el caudalímetro el que miente, lo que pasa es que lo engañan.

La unidad de mando recibe señales de multitud de sensores y, además, tiene en su programa de funcionamiento unas tablas con valores básicos. Constantemente compara esos valores básicos con los valores que recibe de los sensores y si hay mucha diferencia empieza a sospechar de que algún sensor le miente. Esto acaba encendiendo la luz de avería en el cuadro de mandos y poniendo el motor en modo de emergencia y con un código de avería que hace referencia al sensor del que sospecha.

Cómo evitar su avería

La única forma de estropear el caudalímetro es contaminarlo, cortar los cables o el conector, así que la mejor forma de mantenerlo es manipulándolo lo menos posible y usando filtros de aire de calidad. En algunos coches es necesario quitar el caudalímetro para acceder al filtro de aire y lo que pasa es que rompemos uno de los pines al desenchufarlo o luego al volverlo a conectar alguno de los cables no queda bien conectado. Nunca tires de los cables, sólo tira del propio enchufe y siempre con mucho cuidado y sin forzar las cosas.

No suele ser necesario realizar limpiezas del caudalímetro, pero a veces puede ser una opción. El propio sensor se autolimpia empleando pirólisis y calentando por encima de su temperatura de trabajo el hilo cada vez que apagamos el motor. Si es necesario, para limpiar el caudalímetro se debe utilizar un limpiador especial, normalmente con base de tricloroetileno. No uses una brocha ni un pincel, no lo frotes y, sobre todo, déjalo secar perfectamente antes de volver a instalarlo. Si quedan residuos del disolvente de limpieza cuando lo conectes y el hilo se caliente se puede quemar.