Cómo actuamos si queman nuestro coche en disturbios como los de Barcelona

El centro de Barcelona, ante la reciente sentencia del procés, está viviendo fuertes enfrentamientos entre Mossos y grupos de manifestantes violentos, que dieron resultado a la quema de coches y contenedores. Una situación grave y seguro desconocida para muchos de los dueños de esos vehículos que pueden ver cómo su coche resulta parcial o totalmente devorado por las llamas. en este caso, ¿quién se responsabilizará de los daños?. Antes de nada, para poder reclamar a tu aseguradora cualquier perjuicio causado por un incendio, debes tener contratado este tipo de cobertura; de lo contrario, no hay nada que hacer. El otro requisito imprescindible para que entre en juego el seguro es que no exista un tercero que se haga responsable de los daños, según informa Autocasión.

Si el fuego no ha calcinado por completo nuestro vehículo, sino que ha afectado a determinadas partes como pueden ser ruedas, asientos, motor… el seguro nos indemnizará con el valor de la pieza nueva. Pero… ¡ojo con los neumáticos! Si éstos se han quemado, debemos tener en cuenta las variables manejadas por cada compañía para saber cuál será el tipo de indemnización. La razón es sencilla: con unas gomas derretidas, es imposible saber el estado en el que se encontraban antes del incendio. Por este motivo, para evitar pagar más de su posible coste, muchos seguros optan por conceder un determinado porcentaje del valor de los neumáticos nuevos.

Si el coche se ha calcinado completamente, algo muy probable, estaríamos dentro de la cláusula de pérdida total del coche o lo que conocemos habitualmente como «siniestro total». Aquí entra en juego la famosa letra pequeña, a la que deberás prestar especial atención, ya que varía según la compañía aseguradora. La mayoría suele indemizar por lo que se conoce como valor a nuevo y valor venal. El primero de ellos nos afecta si nuestro coche tiene dos o menos años de antigüedad. En ese caso, el seguro cubrirá el coste total del modelo nuevo.

Por último, si el incendio se produce en el interior del vehículo el peligro es mayor, ya que los asientos y el techo está formado por materiales muy inflamables, y pueden generar un humo tóxico. Tras apagar el contacto del coche, lo mejor en este caso (si no se dispone de un extintor), es cerrar las puertas y las ventanillas para que no entre oxígeno y así conseguir que las llamas se apaguen con más rapidez.

Penas de multa, y de prisión

Sagrario Verdejo, responsable de Penal de Bufete Prolegue, subraya que la quema de vehículos en la vía pública (art.263 del CP), cometida por particular, constituye delito de daños si el valor es superior a 400 euros será castigado con la pena de multa de 6 a 24 meses (en caso contrario sería delito leve de daños castigado sólo con la pena de multa de 1 a tres meses, ex. art.236 1 Código Penal). Y si la finalidad de los daños cometidos (quema de vehículos para impedir el ejercicio de la autoridad las penas se elevarán a prisión de entre 1 a tres años (art.263.2 CP).

De hecho, si se integran en actuaciones organizadas destinadas a provocar estragos o actos de sabotaje, del art. 346 del CP, como es la creación de disturbios para la perturbación del orden público, alteración tráfico rodado carreteras, se incrementan las penas de prisión en función si se han causado o no daños a las personas.

En todo caso será fundamental la identificación de los autores para su detención y exigencia de responsabilidad penal y civil, esta última, trae causa de la primera. Dicha labor de identificación ser realizará mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en las Calles de Barcelona; a veces la fuerza de intervención actuante graban en vídeo las algaradas callejeras para posteriormente identificar a los autores con la finalidad que respondan penalmente por el delito de daños y civilmente, a consecuencia de la declaración de responsabilidad penal. También los agentes que detienen la autor (y en su cacheo encuentran precursores para el incendio o quema como mecheros, acelerantes de la combustión, etc) y los testigos serán prueba de cargo para condenarle penalmente, que implícitamente conlleva el pago de los daños y perjuicios causados en quema de vehículos, rotura de lunas, espejos retrovisores.

Asimismo, siempre el particular afectado, al que le han quemado el vehículo, ha de interponer una denuncia policial, para el inicio de la acción penal si no se ha incoado de oficio. Además la aseguradora, para atender a la declaración de siniestro, solicita de forma inexcusable la presentación de la misma, para posteriormente, realizar sus propias comprobaciones, y atender al pago del siniestro siempre y cuando se haya contratado dicho riesgo y se haya abonado el recargo repercutido por la aseguradora, a saber, si está contratado por el tomador del seguro sí y éste ha pagado la póliza y está en vigor la cobertura de daños extraordinarios.

Sólo si se dan las anteriores circunstancias las aseguradores inicialmente abonan los daños causados en los vehículos de sus asegurador (seguro a todo riesgo y todo riesgo con franquicia, de los llamados de riesgo propio, con la cláusula especial de incendios) y, a continuación, los titulares de los vehículos ceden su posición procesal en el juicio a la aseguradora que ha atendido el siniestro, para recobro de la responsabilidad civil inicialmente afrontada por la aseguradora (ex. art.117 CP), con lo cual el titular del vehículo mantiene la condición de víctima/ perjudicado y la aseguradora ejercita exclusivamente la acción civil dentro del proceso, una vez tasados y abonados los daños causados; a veces, por economía procesal, directamente en la Sentencia se indica que los daños tasados y asumidos por la aseguradora el acusado pague directamente a la misma porque se ha hecho cargo de los daños causados.

En caso de no haber autor conocido si se tiene previamente dicho seguro especial cubrirá el Consorcio de Compensación del Seguro los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular, es decir, los denominados riesgos extraordinarios. Por lo tanto hay que distinguir:

1. Que el seguro del vehículo (póliza) que no garantice riesgos extraordinarios, porque de no tener contratado dicho riesgo la aseguradora rehúsa atender el siniestro, por actos vandálicos, oponiendo las condiciones particulares de la póliza, y sólo se cobrará indemnización si hay procedimiento penal condenatoria con condena de autor conocido, y tendríamos que estar a la solvencia de éste para cobrar o no.

2. Que lo garantice, por haber contratado seguro en ese sentido por parte del tomador ; por lo tanto, habrá que revisar cada póliza de cada vehículo para ver si en el condicionado de la póliza contempla dicha cobertura extraordinaria , en cuyo caso pagará la aseguradora directamente al perjudicado y luego se lo repetirá al autor conocido del delito; y en ausencia de autor conocido, atenderá el siniestro el Consorcio de Compensación de Seguro que responderá si o sí si por tener el tomador del vehículo siniestrado suscrita póliza de seguros con aseguradora de daños.