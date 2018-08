¿Cuánto cuesta aparcar en tu ciudad en zona azul y verde? Antes de nada es importante determinar en que zona queremos dejar nuestro vehículo y en qué se diferencian ya que existe zona azul, verde y naranja

Cada ciudad posee sus propios precios a la hora de poner un «ticket» de aparcamiento en la calle. Algunas ciudades poseen grandes diferencias entre zonas verdes y azules de parquímetro, así como en el precio del permiso anual para aparcar en tu zona de residencia. ¿Quieres saber cuáles son las más caras y las más baratas? Algunas de las ciudades tienen incluso zonas naranjas. ¿Sabes qué son y cuánto cuestan? Desde la web oficial del RACE nos resuelven las principales dudas y desde ABC realizamos un interactivo para que conozcas todas estas áreas y su precio de primera mano.

Primeramente, es necesario saber que existen dos maneras de gestionar el estacionamiento regulado: en la primera opción es el propio ayuntamiento el que las gestiona a través de la Policía Local; la segunda es otorgarle la concesión a una empresa privada, algo que constituye la práctica más habitual en las ciudades españolas.

Al ser, por norma general, el Ayuntamiento el responsable de estas concesiones, también controla el precio final que pagan los conductores por querer estacionar en estas zonas. Cada localidad regula los horarios y días en los que se deben abonar las tarifas por estacionar en una zona regulada. De esta manera podemos entender la gran oscilación de precios en las diferentes ciudades de nuestro país. El tamaño de las ciudades, la demanda de estacionamiento y la contaminación de los vehículos son algunos de los factores que influyen en el precio final.

Eso sí, es importante determinar en que zona queremos dejar nuestro vehículo. ¿En la zona azul, verde o naranja? ¿En qué se diferencian? Las zonas azules son únicamente para visitantes, y el tiempo límite varia en función de cada ciudad (4h horas aproximadamente). Las zonas verdes para residentes no tienen límite temporal. En la mayoría de las ciudades pueden aparcar los no residentes con restricciones horarias dependiendo de la ciudad (2h aproximadamente). Esta zona se caracteriza por tener el precio más alto para los no residentes. Y, finalmente, está la zona naranja, algo menos conocida. Su límite horario varia en función de la ciudad y no todas las ciudades permiten el estacionamiento a los no residentes.

Asimismo, destacar también que existen algunas ciudades como San Sebastián que también tienen otras zonas con tarificaciones y limitaciones horarias diferentes a éstas, como son sus zonas rojas y aquellas llamadas «especiales».

Relación precio/ciudad

Atendiendo a algunas de las ciudades más importantes de España, nos encontramos que Barcelona es la que tiene la zona azul más cara: las zonas más baratas de esta ciudad tienen un precio de 1,08 por hora, pero en barrios como Ciutat Vella y Eixample puede llegar a los 2,5€/h. Le siguen las ciudades de Palma de Mallorca (hasta 1,45€/h), Bilbao (1,25€/hora), Madrid (hasta 1,20€/h), San Sebastián (1,15€/hora) y Pamplona (1,10€/hora).

Las ciudades con las zonas azules con el precio más bajo lo encabezan Murcia, Santiago de Compostela, A Coruña, Alicante y Segovia. Todas ellas cuentan con un precio que oscila entre 0,50 y 0,60€ por hora.

Sobre los precios de las zonas verdes en España es más complicado establecer una comparativa, ya que cada ciudad cuenta con particularidades distintas (menor o mayor tiempo de estacionamiento, ocupación…). Sí podemos establecer que, en cuanto a residentes, la que cuenta con un precio más elevado es Sevilla (79,9 euros al año). Sin embargo, lo compensa con su zona azul, relativamente barata, aunque lejos del precio de Toledo, la zona verde más barata de España con un precio de 8,24 euros al año. En relación a los no residentes, encontramos que las ciudades con un precio más elevado son Barcelona (de 2,75 – 3€/h) y Madrid (2,05 – 2,35€/h). Por otra parte, las zonas verdes con menor precio se encuentran en Oviedo (0,62€/h), Sevilla (0,65€/h) y Granada (0,70€/h).

En cuanto a la relación entre el precio de la zona azul y el número de turismos matriculados (según los datos disponibles en la DGT), podemos decir que las ciudades de la Comunidad Valenciana, junto con Sevilla y Madrid, son las que tienen precios más asequibles por cantidad de vehículos matriculados, mientras que Teruel, Burgos y León son las que cuentan con mayores precios en relación al número de turismos en sus calles.