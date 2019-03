Cuidado con tu GPS: a partir del 6 de abril puede fallar Los sistemas de navegación realizarán una transición en el formato de fecha que puede provocar errores

Al igual que sucedió en el conocido como 'efecto 2000', los dispositivos de navegación GPS se enfrentarán el próximo 6 de abril a una actualización que, aunque debería ser rutinaria, conlleva unos ciertos riesgos, sobre todo para los aparatos más antiguos.

Estos dispositivos van a realizar una transición en el formato de fecha que utilizan para medir el tiempo, debido a que el sistema de medición que aún se usa, heredado de sus orígenes en la década de los setenta, llega al límite de semanas que puede contar.

Así lo ha advertido el Observatorio Naval de Estados Unidos, el país que inventó este sistema de localización en año 1973, orientado inicialmente a uso militar. En la actualidad, el GPS es uno de los sistemas de geolocalización más extendidos en el mundo, empleado para regular el tráfico terrestre, aéreo y naval, y en las funciones de navegación de dispositivos como 'smartphones' o navegadores.

El organismo estadounidense considera que «corresponde a los receptores de los usuarios resolver la ambigüedad en el número de semanas». Aunque los dispositivos GPS recientes y actualizados no deberían verse afectados, «los receptores GPS antiguos pueden causar problemas», señalan.

Según informa TomTom, uno de los principales fabricantes de sistemas de navegación, el denominado «GPS Week Number Rollover (WNRO)» ocurre cada 19 años, y la próxima ocasión será el 6 de abril de 2019. «Al igual que los cuentakilómetros de los coches más antiguos pasan de 99 999 km a 0, el GPS WNRO restablece el calendario del GPS a 0». Este reinicio provoca una mala comunicación entre los satélites GPS y los chips receptores GPS, y como resultado, algunos chips de los navegadores perderán la capacidad de procesar ciertas funciones. Los usuarios de esta marca pueden comprobar si su navegador se verá afectado por esta actualización accediendo a la una página web que han habilitado [pincha AQUÍ para acceder].

También Garmin ha habilitado una sección de consultas accediendo a su página Web [ AQUÍ], a través de la cual sus clientes y usuarios pueden comprobar su si navegador está entre los que pueden causar problemas a partir del 6 de abril.

Por qué se produce la actualización

El estándar temporal del GPS tiene un máximo de 1024 semanas debido a su sistema de 10 bits establecido en su desarrollo en los años setenta, lo que se traduce en 19,7 años, tras lo que se produce un cambio de época. Esto se debió a «las limitaciones de memoria y las necesidades de acortar al máximo la longitud de los mensajes de navegación», según declaraciones de Serni Ribó, ingeniero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a Europa Press.

La denominada como 'primera época del GPS' comenzó el 6 de enero de 1980 y concluyó el 21 de agosto de 1999. Desde entonces, dio comienzo la segunda época, que debido al límite del número de semanas tendrá su fin este 6 de abril.

La situación a la que se enfrenta el ecosistema GPS es similar a la que afrontó el sector informático en el año 2000, cuando la transición de fecha al nuevo milenio en los dispositivos electrónicos, que codificaban el año solo con dos dígitos, desató el miedo al conocido como 'efecto 2000'.

Los expertos coinciden en que el efecto 2000 era un problema similar. Sin embargo, aunque en la actualidad exista un mayor número de usuarios que en 1999, «no creo que vaya a haber ningún problema importante», afirma Ribó desde el CSIC.

El sistema GPS utiliza la red de satélites como base para el posicionamiento de los dispositivos. No obstante, los expertos coinciden en que los satélites no corren riesgo, debido a que el sistema GPS es unidireccional, y son solamente los satélites los que transmiten señales a los dispositivos, y no al revés.

El sistema de posicionamiento GPS, procedente de Estados Unidos, cuenta también con alternativas desarrolladas en otras partes del mundo, como es el caso del sistema europeo Galileo, el sistema ruso GLONASS y la tecnología china BeiDou. Debido a su diseño distinto, que no utiliza los 10 bits para las semanas, estos estándares no resultarán afectados por el cambio de era del próximo 6 de abril.

Además, incluso desde el Observatorio Naval de Estados Unidos, se ha propuesto un sistema de semanas de 13 bits para las señales GPS, como alternativa al actual de 10 bits, que extiende el periodo hasta una nueva transición de época hasta el año 2137. El sistema de 13 bits ya se utiliza para las señales GPS de dispositivos modernos..