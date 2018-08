Esmalte para arreglar un arañazo o mayonesa para quitar pegatinas: útiles trucos para tu coche La sensación de coche nuevo desaparece normalmente a los pocos meses de haberlo estrenado

La sensación de coche nuevo desaparece normalmente a los pocos meses de haberlo estrenado. La gran cantidad de horas que se pasan en el interior de los vehículos, sobre todo en los atascos, las piezas que se van desgastando con el uso y la apariencia ya no es la deseada al cabo de unos pocos kilómetros. Y si nos fijamos en el exterior, la situación siempre empeora. Garajes, aparcamientos, columnas... con múltiples los lugares en los que golpear o arañar el vehículo. Sin embargo, desde la página web de Para los curiosos, nos cuentan multitud de trucos que ayudarán a mantener en buen estado tu vehículo:

-Descongela la cerradura con desinfectante de manos: ¿Sabías que el desinfectante de manos puede derretir el hielo y la nieve? La próxima vez que te encuentres en un atasco y las cerraduras de tu coche se congele, usa un poco de desinfectante sobre la cerradura y ya podrás usarla de nuevo. Los desinfectantes para manos tienen un alto contenido en alcohol y ayuda a descomponer algo más que las bacterias, también desglosa el hielo y la nieve.

-Arregla cualquier arañazo del chásis con esmalte: Si has encontrado alguna grieta en el parabrisas, la mejor manera de evitar que se agranden es utilizando un poco de esmalte de uñas transparente. Esto ayudará a prevenir un mayor agrietamiento y daño en el camino.

-Soporte de asiento trasero para Ipad: Las tablets se utilizan para todo, desde para comprobar tu correo electrónico y navegar por internet a utilizarlos para que los más pequeños de la casa se entretengan con una película o su serie favorita. Es bueno intentar mantener a los niños entretenidos durante un largo periodo de tiempo si el trayecto es largo. Se puede hacer con casi cualquier pieza de tela, un pedazo de cartón y una pieza de pasadores elásticos.

-Usa un quitagrapas para añadir llaves a un llavero : Es muy frustrante cada vez que queremos añadir o quitar una llave a un llavero. Pues un simple extractor de grapas puede ahorrarte el esfuerzo y el dolor de cabeza de hurgar en las llaves. ¿Quién sabía que esta herramienta tenía más de un uso?

-Cuelga una pelota de tenis de una cadena en un garaje ajustado: Si eres de los que tiene un garaje en el que no solo guarda el coche si no que también puedes encontrar desde un cubo de basura, herramientas de jardinería o simplemente tu bicicleta de montaña o tu tabla de surf, necesitas ayuda para controlar el valioso y ajustado espacio. Bueno, si necesitas recordar dónde aparcar para no golpear ninguna de tus cosas.

-Utiliza un desatascador para eliminar pequeñas abolladuras: Si tienes alguna abolladura en el coche porque has tenido un pequeño desliz contra una esquina amorosa o alguna columna caprichosa, utilizar un émbolo o desatascador puede hacer que el chasis vuelva a su estado normal.

-Utiliza un recipiente de cereales como un pequeño bote de basura: Más de una vez, no importa lo que termines haciendo en tu vehículo, siempre tendrás algo para tirar sin saber dónde y, si decides hacerlo por la ventanilla, te enfrentarás a una buena multa. Así que, mediante el uso de un recipiente de cereales viejo o usado, podrás tener un lugar para la basura.

-«Fideos» de piscina para el garaje: Probablemente te molesta cada vez que abres la puerta del coche y la golpeas. Pues bien, este creativo uso de un fideo de piscina es una fantástica manera de absorber el golpe y protegerlo tanto de la puerta del garaje y la puerta del coche.

-Dale a tu coche brillo y protección de la lluvia con acondicionador para el pelo: Si no tienes ninguna cera para darle a tu coche el brillo que tenía cuando lo sacaste del concesionario, puedes sustituirlo por un simple acondicionador. Te sorprenderás con los resultados del uso de un elemento cotidiano como este en tu coche.

-Mayonesa para quitar pegatinas: Aunque parezca extraño, puede tener sentido. Extiende un poco de mayonesa en la etiqueta, deja reposar durante cuatro o cinco minutos, y luego simplemente quita para que no quede pegamento. Funciona.

-Utiliza un destornillador y un paño para limpiar los rincones de difícil alcance: Es normal que utilices la herramienta adecuada para entrar a un lugar difícil de acceder. Un destornillador puede servir, colocando un paño en la punta para proporcionar la superficie de limpieza en esos lugares que normalmente son difíciles de alcanzar.

-Limpia los faros con pasta de dientes: Si no te puedes permitir el kit de limpieza de la tienda, puedes limpiar los faros con pasta de dientes para conseguir un buen trabajo. Si te limpias los dientes, deberías ser capaz de limpiar el coche también.

-Si quieres cerrar el coche con el cierre centralizado pero estás demasiado lejos, coloca el dispositivo contra tu cabeza para amplificar el rango.

-Haz tu propio ambientador con bolsitas de té: Normalmente colocas algunas hierbas para difundir el aroma y sabor en una bebida. Si ese es el caso, podrías hacer lo mismo con el aire del interior de tu coche.