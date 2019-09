El giro «verde» de Volkswagen eliminará el 1% de las emisiones mundiales de CO2 «No vamos a poder salvar el mundo, pero nos gustaría conseguir el objetivo de ser neutra en emisiones de CO2», asegura Jürgen Stackmann, responsable de Ventas y Marketing de la marca Volkswagen

En un salón de Frankfurt en el que la electrificación es más protagonista que nunca, y tras presentar la principal apuesta de futuro del grupo Volkswagen, el ID 3, el fabricante ha mostrado su intención de abordar el compromiso de conseguir las «cero emisiones» de sus vehículos y sus procesos de fabricación. El responsable de Ventas y Marketing de la marca, Jürgen Stackmann, ha asegurado que de hecho Volkswagen es la primera empresa, al margen de gobiernos e instituciones, que firma el Acuerdo de París y sus compromisos medioambientales, lo que deja bien clara cuál es la línea que va a seguir esta firma automovilística.

Sttackmann ha asegurado que el consorcio automovilístico cumplirá «sí o sí» con la norma europea que establece una media de 95 gramos como máximo de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro que entrará en vigor el año que viene, y que no contemplan otro «Plan B»que no pase por ese cumplimiento. Para ello «debemos vender más coches eléctricos en 2020, lo sabemos desde hace tres años, ya que no es una cuestión de ciencia sino de hacer números».

A la hora de asumir responsabilidades, y a la pregunta de si la presentación del nuevo logo de la marca es hacer un borrón y cuenta nueva respecto al escándalo del "dieselgate", el directivo afirmó que «el diésel forma parte de nuestra historia , asumimos nuestro pasado y nos hacemos cargo». Además, según señaló Stackmann, a Volkswagen y a sus clientes les corresponde el 1% del total de emisiones de CO2 de todo el mundo «y nuestro compromiso es llegar al cero por ciento».

Para ello se tiene que trabajar en toda la cadena de producción además de que os vehículos sean auténticos cero emisiones a la hora de conducirlos, y se utilice energía eléctrica procedente de fuentes renovables para recargarlos. «Somos conscientes de que es imposible fabricar un coche sin emitir nada de CO2, pero nos adscribiremos a programas de compensación» asegura el directivo, quien también se mostró satisfecho porque «tanto nuestras fábricas como nuestros proveedores e incluso las fábricas donde se montan las baterías de los coches eléctricos cada vez más utilizan electricidad procedente de fuentes renovables».

El Volkswagen ID.3 es -ha precisado el directivo de Volkswagen- el primer coche del mundo con el que se pretende conseguir una huella de emisiones cero de CO2.

Desde la marca están convencidos que este vehículo se va a convertir en un icono tal y como ya son el Beetle y el Golf. Coches que «además de su calidad tienen un componente emocional». Para Stackman el ID.3 «va a tener también ese componente emocional y por ello va a resultar un modelo de éxito», ya que tiene el mismo radio de giro que el pequeño Volkswagen UP, las medidas de un Golf compacto y la habitabilidad de la berlina Passat. A ello hay que sumar que es un auténtico Volkswagen con características de Volkswagen como que es «un coche divertido de conducir y que tiene un precio, en su versión de acceso, inferior a los 30.000 euros».