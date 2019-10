La Guardia Civil muestra en Twitter por qué intentar no saltarse una salida puede ser el fin del mundo Son frecuentes las colisiones entre los coches que circulan por la vía rápida y los que intentan salir o incorporarse

ABC MOTOR Madrid Actualizado: 21/10/2019 00:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Entrar y salir de una autovía o autopista es una maniobra que implica un cambio de la posición del vehículo en la vía. Por tanto, antes de ejecutarla es necesario preguntarse dónde se encuentran los demás vehículos. En autopistas y autovías, al acceder a un carril de aceleración, el conductor debe coordinar varias acciones en pocos segundos: observar por los retrovisores la posición y la velocidad de los vehículos que circulan por la autovía, que tienen prioridad; y si la incorporación es posible, señalizar la maniobra y acelerar con marchas cortas para ganar velocidad y desplazarse progresivamente a la izquierda sin incomodar a nadie.

En cambio, si no es posible, tendrá que ceder el paso e incluso detenerse, si es necesario, al principio del carril, con metros por delante para adquirir una velocidad adecuada y no convertirse en un obstáculo para el resto de conductores. La Guardia Civil recomienda a través de su cuenta de Twitter esperar en vez de lanzarse a ciegas si existe alguna duda y si no se ve el «hueco» necesario para incorporarse con este casi mortal ejemplo:

Video dedicado al que crea que pasarse una salida en la autovía es el fin del mundo

(Increíble pero sobrevivió) pic.twitter.com/GRigD2eeqW — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 14 de octubre de 2019

Pero las obligaciones en una incorporación no son exclusivas de los que se incorporan. Los conductores dentro de la vía también deben facilitar la maniobra, dentro de sus posibilidades, desplazándose al carril contiguo previa ojeada al retrovisor. Aunque, en ocasiones, será suficiente con dejar un poco más de espacio libre, delante o detrás, respetando o aumentando ligeramente la distancia de seguridad respecto al coche que nos precede. En especial si se trata de vehículos que transportan pasajeros -un autobús por ejemplo-, más lentos, pesados, voluminosos y seguramente, lleno de personas.