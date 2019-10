Qué hacer si pierdo las llaves del coche En primer lugar, es muy importante tener siempre dos copias de las llaves del vehículo, así como comprobar que ésta tiene las pilas al día

Perder las llaves del coche no solo supone un disgusto y una pérdida de tiempo, también podría costarte dinero e ingluso hasta que te roben el coche. De hecho, la broma te puede salir muy cara, sobre todo si conduces un coche de gama alta con una llave de última generación que funciona como un pequeño ordenador. Tampoco sale barato duplicar llaves con chip electrónico o transpondedor, las más frecuentes en la actualidad.

Si tienes una segunda llave -normalmente se entrega cuando al comprar el vehículo-, en caso de pérdida o extravío de uno de los juegos, podremos solucionar el problema mucho antes y de forma más económica. Eso sí, es importante comprobar que esta segunda llave funciona y tiene pilas. Y si esto no es posible, llama a tu compañía de seguros para que te ayuden a solucionar el problema si lo tienes cubierto. Normalmente, se incluye en la póliza como un servicio de asistencia en carretera. Cuando salimos de viaje es, incluso, recomendable llevar las dos copias guardadas en sitios diferentes.

Cuando no dispones de una copia de la llave, evidentemente la solución es más complicada. Una posibilidad es llamar a alguien para que te recoja o directamente a tu aseguradora para transportar el coche a un lugar seguro y, si lo deseas, dejarte un vehículo de sustitución mientras te haces con otra llave.

Caben varias posibilidades:

-Si es un coche de alquiler, debes llamar a la compañía de alquiler porque la segunda la guardan ellos y se encargarán del problema.

-Llamar a la compañía de seguros. Dependiendo de la póliza de seguros contratada puede que ésta cubra la búsqueda y envío urgente de la segunda copia de las llaves.

-Llamar al servicio de atención al cliente de la marca del coche, ya que algunas ofrecen servicio de recogida de la segunda llave, realización de una copia y entrega con un mínimo coste.

No obstante, si perdemos las dos llaves entonces deberemos:

-Llamar a la marca del coche. Ésta se encargará de darnos la información necesaria para solucionar el problema, aunque será más lento y costoso que si conservamos una copia. Primero debemos acreditar la propiedad del vehículo con el DNI y la documentación del coche. El precio varía en función de la marca, tipo de vehículo y de si conservamos o no el código de la llave (se entrega junto con el coche), puede costar entre 30 y 300 euros.

-Llamar a la compañía de seguros. En algunas pólizas se ofrece coche de sustitución mientras nos realizan la copia de la llave.

Con las llaves dentro

Asimismo, también se puede dar el caso de cerrar el coche con las llaves dentro. Ante esta situación lo más recomendable es llamar directamente a la compañía de seguros paraevitar incurrir en gastos extra. Existen diferentes trucos para abrir el coche pero la mayoría de ellos pueden acarrear daños o desajustes en el vehículo. Esta práctica no es recomendable porque en muchos casos no solucionan el problema, además los posibles daños producidos pueden ser muy costosos y no suelen estar cubiertos por la póliza del seguro.