Qué indican los diferentes colores de la nieve Verde, amarillo, rojo y negro nos dirán si podemos o no circular por una carretera nevada

Además de prestar atención a los medios de comunicación y a la información sobre la situción de las carreteras através de la propia DGT, tenemos que recordar una serie de señales de tráfico que los indicarán si realmente podemos o no transitar por una carretera una vez que ha nevado.

Los niveles de dificultad al circular con nieve se representan mediante el siguiente códico de colores:

Nivel verde: El color verde significa prudencia.- Comienza a nevar. Aunque la circulación no se ve afectada, conviene extremarla prudencia. Se recomienda no sobrepasar la velocidad de 100 kilómetros por hora en autopistas autovías y de 80 kilómetros por hora en el resto de las carreteras. Los camiones deben circular por el carril derecho y no deben adelantar.

Nivel amarillo: El color amarillo significa precaución. La calzada empieza a cubrirse de nieve. En este nivel no se permite circular a los camiones y vehículos artículados. Los turismos y autobuses no deberían rebasar la velocidad de 60 kilómetros por hora.

Nivel rojo: El color rojo significa que la circulación es muy difícil. La calzada se encuentra completamente cubierta de nieve. En esta situación, que se da con más frecuencia en puertos de montaña, la circulación sólo es posible haciendo uso de las cadenas u otros dispositivos autorizados. La velocidad a la que como máximo se recomienda circular es de 30 kilómetros por hora. No se permite la circulación de autobuses, camiones y vehículos articulados.

Nivel negro: Significa que la carretera está intransitable. La carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo. Existe un claro riesgo de quedar inmovilizado en la carretera.