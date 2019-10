José Vicente de los Mozos De la línea de montaje a la cúpula directiva de Renault El directivo de Renault ha llegado al cargo de director general adjunto tras iniciar su vida profesional en la marca como aprendiz en la factoría de Valladolid. Es un madridista que disfruta de la vida en familia, y aficionado al esquí

La biografía de José Vicente de los Mozos es la de una persona que logró escalar profesionalmente dentro de una marca desde sus inicios, en 1978, cuando entró a trabajar como aprendiz en la factoría de la firma en Valladolid, por aquella época denominada Fasa-Renault, siguiendo el paso de su padre y tras cursar estudios de EGB en el Colegio San Agustín. Pero estos orígenes vallisoletanos no son realmente certeros, ya que nació en Sao Paulo, Brasil, a donde su padre había emigrado para trabajar en una fábrica de General Motors. Tras cuatro años al otro lado del charco su padre, nacido en Palencia, regresa a España en 1951 tras aceptar una oferta de trabajo en el taller de matricería de Renault Valladolid.

De los Mozos accede a la escuela de aprendices de Valladolid en 1978, tras quedar séptimo en una prueba de selección a la que se presentaron 952 aspirantes para tan solo 30 plazas. Este aprendizaje en la cadena de montaje le sirvió para darse cuenta de lo que realmente le gustaba, por lo que se trasladó a Madrid a cursar estudios de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica. Esta titulación le sirvió para escalar los primeros peldaños en la plantilla de Renault, pasando a formar parte del equipo de ingenieros de la factoría de Carrocería Montaje de Valladolid.

Y a partir de ese momento su dedicación, empeño y afición a la ingeniería y a la automoción le sirvieron para forjar una sólida carrera. Para ello tuvo que trasladarse a París, donde desde el año 1993 desempeñó diversas tareas de responsabilidad en la dirección de ingeniería de la firma. Su talante dialogante, el saber escuchar las opiniones de las personas a su cargo, y el hecho de tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones, le hicieron merecedor de l aprecio de las personas que a lo largo de su trayectoria han coincidido en las diferentes áreas de dirección de la firma francesa. Le gusta visitar personalmente las factorías, porque, según afirma, tan solo de este modo cuando surge algún tipo de problema puede tomar decisiones según lo que ha visto, y no sobre lo que le hayan podido contar. Aplica además una severa disciplina que asegura que aprendió de la cultura japonesa, enfocada siempre a obtener los mejores resultados.

Tan solo en el período comprendido entre 2003 y 2009 abandona la marca Renault para ocuparse en primer lugar de la dirección y vicepresidencia de Nissan España, y posteriormente de la dirección general de Friconsa, una empresa proveedora de componentes para la automoción.

En 2009 regresa a Renault como director de fabricación de vehículos del grupo, y a partir de ahí ocupa numerosos cargos hasta este 11 de octubre de 2019, fecha en la que es nombrado director general adjunto a nivel mundial de la firma automovilística.

Esta intensa trayectoria profesional no ha conseguido apartarle de sus aficiones: el madridismo y su familia. José Vicente de Los Mozos no se pierde un partido de su equipo de fútbol, acudiendo en numerosas ocasiones al estadio Santiago Bernabeu a ver los partidos del Real Madrid. Tan solo en las ocasiones en las que no puede asistir en directo sigue los partidos por televisión.

Su otra gran afición, y no menos importante, es su familia. Pese a tener que residir de lunes a viernes en París, y realizar numerosos viajes de carácter internacional, raro es el fin de semana que no regresa a Madrid para estar junto a su familia. Y también en numerosas ocasiones se traslada a Valladolid a ver a su madre. Él mismo reconoce que intenta dedicar el cien por cien de su tiempo libre a su familia, su mujer y sus cuatro hijos, ninguno de los cuales trabaja en Renault. De los dos mayores, eso sí, uno ha seguido sus pasos estudiando ingeniería.

Tampoco en estos años ha dejado de lado a sus amistades, con las que comparte, junto a su familia, otra de sus aficiones, la práctica del esquí.