Premio ABC Mejor Coche 2019 El lector que conducirá seis meses el coche del año 2019: «El Hyundai Kona me parece espectacular» El mallorquín Antonio Muñoz podrá disfrutar durante seis meses de un Hyundai Kona, tras haber sido elegido por participar en el concurso de ABC al Mejor Coche del Año 2019

Un mallorquín apasionado de los coches, Antonio Muñoz, podrá disfrutar ahora durante seis meses de un Hyundai Kona. Esta oportunidad le ha surgido después de haber participado a finales del pasado año en las votaciones que formaron parte del concurso ABC Mejor Coche del Año 2019. El citado modelo de Hyundai fue el que finalmente se hizo acreedor en diciembre del galardón que otorga cada año el diario. El prestigioso Premio ABC al Mejor Coche del Año nació en 1972, hace ya casi cinco décadas.

En la edición de este año votó por una parte un jurado profesional y por otra lo hicieron personas anónimas a través de la web de ABC. El Kona recibió un total de 312 puntos. En segunda posición quedó el Peugeot 508, con 264 puntos, mientras que el tercer puesto fue para el Seat Arona, que logró un total de 182 puntos. Todos los lectores que expresaron su parecer a través de «mejorcoche.abc.es» participaron en un sorteo cuyo premio consistía en tener la posibilidad de poder conducir durante seis meses el coche ganador de este año.

«Yo voté cinco o seis veces», recuerda Antonio durante la entrevista mantenida con este diario. «Del concurso de ABC me enteré a través de las redes sociales, luego voté en varias ocasiones y un día me llamaron para decirme que había sido el ganador de dicho concurso», rememora con alegría. «Casi no me lo podía creer, pero lo cierto es que era verdad», sonríe.

La charla tiene lugar el mismo día en que Antonio ha recogido personalmente el Kona, en Proa Automoción, concesionario ubicado en la calle Aragón de Palma. Tras las preceptivas y amables explicaciones de rigor en Proa sobre el funcionamiento del Kona, Antonio se introduce en el coche y decide ir a dar una vuelta inaugural por el casco histórico y por la zona marítima de la capital balear. Cuando se le pide una primera opinión, no tiene ninguna duda: «Pues de momento, espectacular».

Antonio nos cuenta algunos datos biográficos y nos habla también de su pasión por los coches, que le acompaña desde hace ya muchos años. Así, nos explica que nació hace 44 años en Manacor, municipio hoy mundialmente conocido gracias a que en él nació también el grandísimo tenista español Rafa Nadal. «Le conozco de vista, ya que he acudido en diversas ocasiones al complejo deportivo que creó en Mallorca», recuerda.

Seguidamente, Antonio señala que en la actualidad trabaja como asesor comercial. Asimismo, nos dice también que es un buen aficionado al pádel, deporte que hasta hace poco ha practicado con frecuencia e intensidad. «Es un deporte muy exigente», recalca. Tras esas primeras confesiones personales, pasa a hablar de su fascinación por todo lo que tiene que ver con el mundo del motor. «A lo largo de mi vida he tenido muchos coches, de muchas marcas», indica.

Gusto por los clásicos

Valora mucho los coches modernos, pero le entusiasman sobre todo los modelos de hace ya algunas décadas. «Casi me gustan más los vehículos clásicos y los sistemas antiguos, sin tanta electrónica, como ocurre hoy con casi todos los modelos actuales», reconoce Antonio. En el pasado, incluso llegó a comprar coches en mal estado que luego restauró. En cualquier caso, Antonio aclara que ha tenido también coches «súper electrónicos» y «llenos de pantallas».

A continuación, hace memoria y enumera las marcas de los coches que compró en su momento. «He tenido, entre otros, Mitsubishi, Audi, Volkswagen, Toyota o BMW», afirma. Le preguntamos si ha tenido también algún Hyundai. «Estuve a punto de comprar un Hyundai Coupé cuando salieron, hace 15 años, pero al final no lo hice», recuerda, para añadir: «Así que ahora estoy muy contento de poder conducir un Hyundai Kona».

Como era de esperar, le gusta mucho leer revistas de coches. «Hoy en día lo hago sobre todo por Internet, a través de las redes sociales», explica, y comenta que está «en muchas páginas», como «Motorpasión o MotorOK». Además, le gustan también los deportes de motor. «Me encanta la Fórmula 1; de hecho, he ido muchas veces a Montmeló, y también viajé hasta Valencia la primera vez que hubo una carrera de Fórmula 1 en su circuito urbano», destaca. «Los rallyes también me gustan bastante, así como las motos», añade.

En estos próximos seis meses, Antonio recorrerá la isla con su Hyundai Kona. «Claro, no lo dudes», sonríe. Esos viajes serán siempre con su mujer. A ambos les gusta ir descubriendo los rincones más bellos de Mallorca siempre que tienen ocasión. Hacerlo ahora con el Kona supondrá, sin duda, un aliciente y un disfrute añadido.