Más del 40% de los consumidores no se plantea comprar un coche eléctrico En la decisión de compra priman factores como el precio del propio vehículo y las posibles ayudas del Estado

Las ventas en automóviles que utilizan el diésel como carburante se han hundido drásticamente durante el último año. En concreto se estima que en 2020 este tipo de motores solo representarán un 25% del mercado europeo.

Sin embargo y aunque el mercado muestra esta curva a la baja casi la mitad de los consumidores no estarían dispuestos a pagar más por un coche sostenible con el medioambiente. En concreto, 2 de cada 5 no gastaría más porque un coche contaminase menos. En definitiva: los motivos de esta caída no tienen que ver tanto con un compromiso ecológico como con la incomodidad y restricciones gubernamentales, según datos facilitados por Acierto.com.

Si nos centramos en el conocimiento de los conductores referido, el 56% de las mujeres encuestadas por el comparador de seguros Acierto.com reconoció no saber que el gasóleo contamina más; una ignorancia que solo afecta al 32% de los varones. La mayoría se decanta por él porque considera que le resulta más económico. Un error frecuente, pues el precio del combustible prácticamente se ha equiparado y estos coches (los diésel) cuestan una media de 2.000 euros más. Por no hablar de su seguro, que suele salir por 624 euros adicionales -durante la vida del automóvil-.

Y aunque la apuesta de los fabricantes se dirige al eléctrico, más del 40% de los conductores ni siquiera se ha planteado comprar un coche de este tipo. El asunto no nos sorprende si tenemos en cuenta que solo el 21% tienen en cuenta la sostenibilidad y compromiso medioambiental a la hora de comprar cualquier producto en general.

Llegados a este punto no podemos dejar de comentar que el 92% de los consumidores que apuestan por los automóviles eléctricos no llega a amortizar su inversión sin las ayudas del Estado. De hecho es necesario recorrer hasta 220.000 kilómetros -de uso combinado durante los 11 años de vida útil que suelen tener- para recuperar el mayor precio de compra. Además, el precio de los seguros a todo riesgo sin franquicia para los automóviles eléctricos puede ser hasta un 28% superior a sus homólogos de gasolina, aunque, poco a poco, se están equiparando.

Esta diferencia podría justificarse en que los seguros de coche de los eléctricos no solo contemplan servicios destinados a responder a los problemas "típicos" de los coches, sino que también incluyen coberturas específicas como el robo del cable de recarga. Se trata de coches habitualmente más caros, algo directamente relacionado con el coste de las reparaciones, también superior; igual que las baterías y los cables de carga. Mapfre, Zurich Seguros, Línea Directa y Catalana Occidente son algunas de las aseguradoras que cuentan con este producto. En todo caso, conviene revisar las condiciones de las pólizas y comparar entre las distintas opciones, “sobre todo cuestiones como la asistencia en carretera y desde el kilómetro 0, pues estos vehículos suelen tener todavía una autonomía limitada”, apunta Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com.

Sin embargo y volviendo a los vehículos más antiguos, la contaminación no es el único problema. Sí, porque tal y como indica Brüggemann, “los coches con más de diez años tienen el doble de posibilidades de sufrir un accidente y los que superan los catorce, el triple”. Entre las razones encontramos la falta de sistemas de ayuda a la conducción y el mayor riesgo de avería. “Estas últimas, de hecho, protagonizan las asistencias en carretera de las pólizas de automóvil”, incide el experto.

Y es que los coches nuevos están diseñados para integrar las últimas tecnologías en seguridad y proteger mejor a sus ocupantes. Además el mantenimiento no es el mismo, pues el asunto se encarece con la necesidad de sustituir piezas como los frenos, los amortiguadores y la correa de distribución, entre otras. Unos cambios que no deberíamos pasar por alto pero que hasta 2 de cada 5 españoles decide postergar, principalmente y de nuevo, por razones económicas o por falta de tiempo