Multan con 4.800 euros a una pareja por tener sexo en plena autopista El Juzgado de lo Penal retira la pena de prisión al «no probarse quién condujo»

Una multa de 4.800 euros es la cantidad que deberá abonar en concepto de sanción una pareja vitoriana, sorprendida mientras practicaba sexo en un coche detenido en el carril izquierdo de una curva de la autopista AP-68. Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 a la que ha tenido acceso El Correo, deberán realizar trabajos en beneficio de la comunidad con el propósito de que reflexionen.

Los hechos sucedieron durante la mañana del domingo 31 de marzo, cuando operadores del 112 atendieron tres llamadas de conductores en ruta dirección Zaragoza que advertían de la presencia de un vehículo Ford Focus parado en el carril izquierdo de una curva.

Una patrulla de la Ertzaintza se desplazó a la zona y se acercaron al vehículo. Tras llamar a la ventanilla del conductor nadie respondió. El cristal estaba empañado. Cuando un agente abrió la puerta, sorprendió a una pareja en pleno acto sexual.

En palabras del ahora condenado, «el coche empezó a dar fallos y se paró. No sabíamos dónde estábamos. Mi chica no se atrevió a salir, pusimos las luces de emergencia y llamamos a su madre para que nos trajera gasolina... y pasó lo que pasó», describió. Este joven, pese a que aún no ha cumplido los 23 años, acumula cinco sentencias firmes por conducir bajo la influencia del alcohol o sin carné. Lo tiene retirado desde hace meses. De ahí que la Fiscalía pidiera 27 meses de prisión para él.

La titular del juzgado, sin embargo, entiende que faltan pruebas contundentes para una pena de cárcel. «No se ha podido determinar quién de los dos condujo el vehículo», reza el fallo, que no ahorra calificativos en reprobar la temeridad de la joven pareja. «Causaron una situación real de riesgo para los usuarios de la vía».