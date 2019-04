Gas natural para un transporte sostenible de mercancías Un combustible con cero emisiones de CO2 que se presenta como un aliado para la descarbonización del transporte

ABC.es @abc_motor MADRID Actualizado: 22/04/2019 02:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El VI Congreso Gasnam celebrado el 10 y 11 abril en La Nave, Madrid. Bajo el lema "Gas renovable: innovación para la movilidad sostenible", ha abordado el uso del gas renovable como combustible y el biometano producido por la captura de las emisiones procedentes de residuos urbanos, aguas residuales, residuos agrícolas, ganaderos y forestales, e hidrógeno generado a partir del excedente de energía eléctrica renovable. Un combustible con cero emisiones de CO2 que se presenta como un aliado para la descarbonización del transporte.

El congreso ha reafirmado el compromiso de firmas como IVECO con el sector del gas natural, y ha reunido a más de 50 expertos internacionales y nacionales, directivos y representantes de las principales compañías implicadas en esta tecnología, quienes han debatido sobre los retos de la movilidad con gas natural y renovable en Europa, las oportunidades empresariales de la transición energética o la visión de las comunidades autónomas de la mano de los directores generales de Industria, entre otras cuestiones.

Pionero en el desarrollo del gas natural, IVECO ha sido uno de los principales protagonistas de la VII Congreso Gasnam, fomentando su visión sobre cómo alcanzar un transporte sostenible por carretera. Los más de 1.000 asistentes y 50 empresas expositoras presentes en el congreso, que ha tenido lugar durante los días 10 y 11 de abril en la Nave, tuvieron la oportunidad de analizar las ventajas y prestaciones que este combustible alternativo ofrece.

Durante el segundo día de celebración del VI Congreso de Gasnam, en la jornada de la mañana, Ruggero Mughini, Director de la marca IVECO para España y Portugal, fue uno de los principales actores de mesa redonda "Solución para el transporte ecoeficiente", quien participó junto a Sebastián Figueroa, Director General de Scania Iberia, Ignacio Mostaza, Country Manager de Fiat Professional y Aratnxa Alonso, Directora General de Moba (Seat).

Ruggero Mughini aseguró que "el transporte por carretera propulsado por GNC y GNL es una realidad gracias a la amplia oferta de productos con el que contamos, capaz de adaptarse cualquier tipo de misión así como por nuestra gran red de distribución y de postventa. Gracias a la autonomía de nuestros camiones, que pueden llegar hasta 1.600 km de autonomía, se puede alcanzar cualquier estación de repostaje por lo que, la autonomía no es un problema. La red de gasineras está creciendo, no sólo en España sino en Europa. Además, la rentabilidad es, claramente, muy importante para el cliente, junto con la sostenibilidad. En IVECO tenemos actualmente un producto alimentado por gas natural, equivalente al diésel, con las mismas prestaciones pero con un rentabilidad superior. El gas natural es el futuro, pero también el presente.

Además, Mughini, añadió que "demostramos a los clientes con números cuánto puede ser el ahorro con un vehículo de gas natural. Para nosotros, lo más importante es su opinión. Nosotros podemos decirles que consume menos y que ahorra combustible, pero no es hasta que ellos lo prueban, que demuestran que es real. Y la prueba es que todos aquellos que han probado nuestro producto están ampliando su flota y repitiendo. El 25% de las ventas de tractoras de IVECO en 2018 han sido con vehículos de GNL, creciendo el doble en este segmento frente al año anterior y, además, prevemos que en 2019 creceremos todavía más".

Mercedes Gómez, Directora general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, en la apertura de la sección terrestre del congreso aseguró que "El gas natural puede y debe jugar un papel importante como fuente de energía para el transporte, porque es una solución inmediata, que ya está disponible y puede contribuir para llevar a cabo esta transición progresiva necesaria, a engranar la transición. Dentro del transporte por carretera, el gas natural es competitivo en costes, en nichos como en las flotas urbanas, propulsadas mediante GNC, y para transporte pesado de larga distancia, mediante GNL.

Además, es esencialmente relevante el papel que puede jugar ya en entornos urbanos, por su mejora en la calidad del aire de las ciudades, en escenarios con restricciones de acceso por problemas de contaminación. En 2018 la matriculación de vehículos de gas natural en España se situaron por encima de los de 5.700 vehículos, un 146% más que el año anterior. En España estamos preparados, pues contamos con una red de infraestructuras gasistas plenamente operativa y de gran capilaridad. Con las 44 instalaciones de GNC y/o GNL en proyecto, se alcanzarán los 119 puntos en este año".

Jose Luis Pérez Souto, Vicepresidente Terrestre de GASNAM y Responsable de Desarrollo de Producto e Ingeniería, Innovación Camión y Bus, Combustibles Alternativos de IVECO España, concluyó al cierre de la jornada que "Durante este congreso, señalaría los dos grandes temas que se han tratado, uno la contribución del GNV a la reducción de emisiones de CO2 y el potencial del biometano o gas natural renovable como alternativa para bajar el mismo a los niveles más bajos en el balance WtW, a medio plazo.

La evolución del mercado es positiva pero aún tenemos tareas pendientes de realizar, y en eso estamos ya trabajando, como por ejemplo con la certificación de origen del gas natural renovable, con el objetivo de convertir los proyectos de I+D en curso en instalaciones permanentes competitivas y por otra parte seguir aumentando progresivamente las infraestructuras en estaciones de GNC y GNL. Debemos tener claro que cuando hablamos de medias y largas distancias para el transporte por carretera, la única alternativa que hay a día de hoy, viable, madura, y económica, la que más, es el gas natural".