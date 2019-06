¿Sabrías reaccionar si los frenos del coche fallan? Sufrir una avería en el sistema de frenado con el vehículo en marcha es una de las situaciones más peligrosas a las que puede enfrentarse un conductor

ABC MOTOR @abc_motor Madrid Actualizado: 12/06/2019 01:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los frenos de un vehículo son el sistema de seguridad activa más importante del automóvil. La diferencia entre llevarlos en buen o en mal estado circulando a 120 kilómetros por hora es una distancia de frenado de 20 metros, una distancia que haría inevitable colisionar o atropellar a un peatón o animal. Y es que a pesar de su importancia para la seguridad vial, uno de cada cinco coches circula por nuestras carreteras con los frenos en mal estado, según los últimos datos facilitados por las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en España (ITV).

En la actualidad, cabe destacar que es casi imposible quedarse completamente sin frenos en un coche moderno. De hecho, la única forma de que no frenemos es por un error en nuestra conducción y que lleguemos a calentar tanto los frenos como para llegar a lo que se conoce como «fading» (desvanecimiento), detallan desde Autocasión. Si sube demasiado la temperatura puede que el coche deje de frenar por que el líquido de frenos llega a hervir y las burbujas que se forman hacen que el pedal de freno se hunda hasta el fondo pero el coche no frena. Notamos que el tacto del pedal es «fofo». O también porque los materiales de los discos y pastillas de freno, de la fricción, llegan a su saturación térmica y el pedal se pone duro pero por más fuerte que lo pisemos el coche no frena.

Por suerte, este fallo es temporal y basta con seguir rodando con suavidad (si nos detenemos deja de haber corriente de aire y tardarán más en enfriarse) para que todo vuelva a la normalidad.

Pero sí se deben tener en cuenta los fallos de los frenos que hacen que el coche tienda a irse hacia un lado, que el freno de mano no frene correctamente o que las distancias de detención sean mayores de lo normal, es decir, fallos que no suelen desencadenar un accidente, pero que suponen rechazos en la ITV por defectos en los frenos.

En primer lugar, si notas que tu coche frena menos que antes, el problema puede venir de que le quede poco líquido de frenos, que las pastillas estén desgastadas (emite chirridos) o que los discos estén deteriorados. Si el coche frena mal pero además pierde líquido, el mal estado de la bomba de freno puede ser la causante de esta falta de fuerza en el frenado. También si notas el pedal del freno «blando», lo más seguro es que se haya introducido aire en el circuito o que se esté quedando sin líquido de frenos.

Por otro lado, si al frenar el coche se va de lado, en este caso lo primero que tienes que hacer es comprobar la presión, el desgaste y la alineación de los neumáticos. Si éstos están en correcto estado es el momento de revisar las pastillas de freno ya que pueden estar mal asentadas o que los frenos no estén ajustados de forma correcta. La avería también puede venir de una fuga de líquido, de una amortiguación demasiado blanda o porque se haya filtrado grasa entre la pastilla y el disco impidiendo una frenada eficaz.

Goodyear ofrece algunos consejos para que los frenos de nuestro coche duren más. En primer lugar, debes procurar conducir con suavidad y evitar los movimientos bruscos. Frenar de forma constante o pisar el freno a fondo habitualmente son las principales causas del desgaste de nuestras pastillas y nuestros discos de freno. Si esto sucede, tenemos que procurar modificar nuestras costumbres y acudir al taller mecánico rápidamente para cambiar las piezas.

El lugar donde vivimos también afecta al estado de nuestro sistema de frenado independientemente de cuáles sean nuestras prácticas al volante. Vivir en una ciudad llena de cuestas y pendientes o tener nuestra casa en lo alto de una montaña y tener que desplazarnos diariamente para ir a trabajar son circunstancias que forzarán mucho más nuestros frenos que si vivimos en una planicie o villa sin apenas cuestas.