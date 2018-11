Sigue estas pautas para una buena conducta en carretera, protección y equipamiento del motorista También es necesario conocer cómo son los procedimientos básicos para el mantenimiento de vehículos de dos ruedas

Conducir una moto siempre resulta una experiencia gratificante, aunque también hay que tener en cuenta que implica una serie de riesgos que no se producen al moverte el coche. A adquirir seguridad se aprende poco a poco. Y es que según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante el año 2015 (último con datos consolidados), los ciclomotores se vieron implicados en 8.187 accidentes, el 8% del total. En el caso de las motos hablamos de 24.228 accidentes, el 25% del total de accidentes con víctimas.

Midas, la cadena especialista en el mantenimiento integral del automóvil y la motocicleta, en colaboración con la DGT y la Fundación PONS ha presentado la Guía de Seguridad Vial de los Motoristas. Se trata de un documento que congregará una serie de pautas relacionadas con las buenas conductas viales en carretera, protección o equipamiento del motorista, así como los procedimientos básicos para el mantenimiento de los vehículos de dos ruedas.

«Queremos ayudar a que los conductores de motocicletas y ciclomotores de España conduzcan de forma más segura, con la indumentaria necesaria y siendo conscientes de la importancia de mantener y revisar de forma periódica y correcta sus vehículos», explica Ramón Rueda, director general de Midas España.

Desde la Dirección General de Tráfico, Justo Sancho, Jefe del Servicio de Vehículos de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, ha reconocido la importancia de llevar a cabo este tipo de documentos: «Es fundamental seguir promoviendo guías como estas que ayuden a reducir el índice de siniestralidad en nuestras carreteras. Esta última es una misión con la que todos debemos estar comprometidos y confiamos en que poco a poco podamos lograrla, con la ayuda de agentes clave del sector, como en este caso es Midas».

Por su parte, el piloto de MotoGP Maverick Viñales, reconoció en el acto de presentación de la Guía que este tipo de acuerdos, como el llevado a cabo entre Midas y la DGT son fundamentales para los conductores de vehículos de dos ruedas, porque «suponen una ayuda para que los motoristas nos concienciemos de la importancia de conducir con precaución y de forma correcta».

El documento presentado por Midas y la DGT incorpora los siguientes apartados:

-Equipo adecuado para moverte en moto: Este apartado habla de la indumentaria que los motoristas deben llevar para reducir el impacto en caso de accidente. Desde el casco, pasando por la ropa y calzado hasta accesorios para mejorar su visibilidad en carretera.

-Técnicas de conducción segura: Esta sección refleja la importancia de tener en cuenta el ángulo muerto, tanto de otros vehículos como de nosotros mismos, y detalla la distancia a la que debemos centrar nuestra visión en función del tipo de vía en la que estemos, haciendo especial hincapié en las técnicas de anticipación y de gestión de espacio.

-Puntos a revisar en la motocicleta: Esta parte de la Guía especifica cuáles son los principales puntos de la moto que deben ser revisados e incorpora consejos sobre elementos adicionales que deben llevarse en la moto y que permitirán a los conductores estar prevenidos ante un posible percance.

-Alcohol y drogas: En este caso, la Guía especifica la normativa vigente actual relacionada con el consumo de drogas y alcohol al volante y detalla los efectos que se producen en el organismo en ambos casos.

-Reglas de seguridad: Este apartado de la Guía habla directamente al conductor sobre cómo debe conducir en ciudad, que es donde se produce el mayor número de situaciones conflictivas. Presta especial atención a las intersecciones y a cómo se debe circular en estas, por darse en ellas las situaciones más comprometidas sobre la moto. También especifica cómo reaccionar sobre la carretera ante situaciones de lluvia intensa, hielo o nieve, así como de calor extremo.

-¿Qué hago en caso de accidente?: Por último, el documento especifica qué se debe hacer en caso de accidente, teniendo siempre en cuenta la regla PAS (Proteger, Avisar y Socorrer) y especificando los principales gestos que debe hacer un motorista en caso de caída (soltar la moto; una vez en el suelo, relajarse y deslizarse; no intentar levantarse hasta no estar completamente parado, etc.).