Tesla abrirá una investigación para aclarar la explosión de uno de sus coches en China

Un vídeo divulgado y compartido en la red social china Weibo muestra como un Tesla Model S estacionado comienza a echar humo y segundos más tarde explota.

Además, hay otro vídeo que supuestamente fue grabado minutos después en el que se ve tres vehículos adyacentes completamente destrozados.

El fabricante ha informado de que investigará la explosión de este vehículo en China y asegura que nadie resultó herido a causa del incidente.

«Hemos enviado de inmediato a un equipo al lugar. Estamos apoyando a las autoridades para establecer los hechos. Hasta donde sabemos, nadie resultó herido», señaló la compañía fundada por Elon Musk en un comunicado.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla#TeslaChina#ModelS#Fire#China#Shanghai#特斯拉#中国$TSLApic.twitter.com/HOwMcvulV1