Tesla ya permite que el coche vaya solo a recogerte aunque «vaga como un conductor borracho»

Gran paso adelante de Tesla, que sin embargo puede terminar quedándose en agua de borrajas. El fabricante californiano ha desbloqueado, tras la actualización de software V10.0, la funcionalidad Smart Summon para los propietarios de Estados Unidos, que permite invocar al vehículo de manera remota. A través de la aplicación móvil de la marca, el propietario puede seleccionar una ubicación a una distancia de hasta 60 metros. El vehículo acudirá hasta ella de manera autónoma, siempre que sea en un espacio de aparcamiento cerrado, como una cochera privada o el garaje de un centro comercial.

En apenas tres días, la funcionalidad acumuló más de medio millón de usos, según publicó Elon Musk, fundador de la compañía, en su cuenta de Twitter. Sin embargo, también se han contabilizado numerosas críticas a su funcionamiento, que según muchos usuarios, aún no ha sido suficientemente perfeccionado. Algo de lo que avisaba la propia Tesla, insistiendo en que, por ahora, se trata de una versión «Beta» o en fase de prueba.

Be forewarned @Tesla@elonmusk Enhanced summon isn’t safe or production ready. Tried in my empty drive way. Car went forward and ran into the side of garage. Love the car but saddened. #Tesla#TeslaModel3pic.twitter.com/tRZ88DmXAW