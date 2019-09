A cien kilómetros por hora... y dormido. El vídeo de una pareja echando una cabezada a bordo de su Tesla, grabado en Estados Unidos y difundido en Twitter, ha resucitado el debate sobre las capacidades del sistema de conducción automatizada Autopilot de la marca californiana.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it). Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

El vídeo, el último de una cascada de grabaciones similares - en ocasiones incluso respaldadas en Twitter por el fundador de la compañía, Elon Musk-, ha motivado un comunicado por parte de Tesla en la que ésta asegura que el sistema emite avisos sonoros cada 30 segundos para mantener al conductor despierto y atento. La apreciación, presente también en los manuales de instrucciones de sus vehículos, no es menor, puesto que ya se han contabilizado al menos cuatro accidentes mortales (tres en Estados Unidos y uno en China) de vehículos que circulaban con el Autopilot (traducido comercialmente como Piloto Automático) activado, además de muchos otros sin víctimas mortales.

Publicitado como un sistema de asistencia avanzado, el Autopilot, similar a los asistentes de fabricantes como Mercedes, BMW o Volkswagen, funciona mediante ocho cámaras, doce sensores ultrasónicos y un radar frontal que permiten una visión periférica de 250 metros, faculta al vehículo mantenerse en el carril, ajustar la distancia con el vehículo precedente o incluso desplazarse para adelantar, si el conductor acciona un intermitente. Funcionalidades que llevan a muchos a entender el sistema como totalmente autónomo, es decir, capaz de circular sin intervención humana.

The Tesla Full Self-Driving Computer now in production is at about 5% compute load for these tasks or 10% with full fail-over redundancy https://t.co/fTseO2JyVp