Vídeo: trucos para conducir un coche híbrido ahorrando dinero y disfrutando al máximo

Ruben Fidalgo Autocasión.com Actualizado: 04/10/2019 03:37h

La conducción de un coche híbrido es muy fácil y, además, por su forma de funcionar, poco a poco nos vamos acostumbrando a conducirlo «como a él le gusta». El proceso de adaptación es sencillísimo, pero con estos consejos ahorraremos todavía más combustible.

En este video práctico de Autocasión te mostramos algunas peculiaridades de los coches híbridos para que le saques más partido y los conduzcas aprovechando todas sus ventajas. De este modo ahorrarás mucho dinero y disfrutarás más de tu coche.

Lo primero que debes saber es que la conducción de los coches híbridos es muy sencilla y tal vez sea ésa una de sus grandes ventajas, incluso por encima de los consumos, que pueden no ser tan bajos como nos imaginamos.

Lo segundo que conviene tener claro es cuáles son las ventajas de un híbrido convencional, ya que dependiendo del uso puede ser una buena alternativa o no. En general, para un uso intensivo en ciudad son perfectos, pero para recorrer largos viajes por carretera no son eficaces al no poder aprovechar tanto sus ventajas energéticas.

La gran ventaja de un coche híbrido “auto recargable” -como los denominan ahora, aunque es un eufemismo- es que tenemos un sistema eléctrico que permitirá aprovechar una energía que se desperdicia en muchas ocasiones en un coche normal para utilizarla en momentos en los que nos conviene.

En concreto, lo que hace más eficiente a un coche híbrido principalmente es que, en lugar de transformar sólo en calor la energía cinética cuando frenamos o reducimos, el sistema eléctrico permite transformar esa energía en electricidad y almacenarla en una batería más o menos compacta para poder utilizarla luego cuando nos convenga.

Los motores de combustión tienen un buen rendimiento y contaminan relativamente poco cuando trabajan en un régimen constante. Es en las transiciones (cuando aceleramos para ganar velocidad o cuando iniciamos la marcha) cuando más consumimos y contaminamos y ahí es donde precisamente un coche híbrido aprovechará esa energía acumulada en la batería para ayudar al motor de combustión, en esas fases en las que rinde peor y gasta y contamina más.

Teniendo esto claro ya te imaginas cuál va a ser la base de nuestros consejos para conducir un híbrido de forma eficaz:

Cómo aprovechar al máximo la capacidad de generar electricidad en las frenadas y deceleraciones.

Cómo usar correctamente esa energía cuando sea necesaria.

