Tesla fue a Nürburgring a por lana y salió, en parte, trasquilado. El papel del fabricante americano de eléctricos en el circuito más ambicioso del mundo, campo habitual de pruebas de velocidad para los distintos lanzamientos de modelos, fue agridulce: por un lado, una versión de pre producción del Model S más potente batió extraoficialmente a la versión estándard del nuevo Porsche Taycan. Por otro, sus imagenes posteriores subido a una grua han sido acogidas con sorna en las redes sociales.

La unidad que recorrió el Infierno Verde alemán, denominada Plaid y que será el tope de gama de la berlina a partir del año que viene -gracias a una configuración de tres motores, (uno más que el Performance), más potencia y mejor chasis y aerodinámica- consiguió un tiempo de 7 minutos y 23 segundos, cronometrado de manera extraoficial por un periodista de la publicación alemana Auto Motor und Sport. Aún no se conoce la potencia conjunta de sus propulsores, pero podría rondar los 1.000CV.

La marca es sensiblemente mejor a la del nuevo Porsche Taycan Turbo, la configuración menos potente del primer eléctrico de la marca alemana -ofrece 680CV frente a los 761 del Taycan Turbo S-, que consiguió un crono de 7 minutos y 42 segundos.

Todo un logro marquetiniano para un fabricante joven que batía «en casa» a un asentado constructor de deportivos. Sin embargo, se vio deslucido posteriormente por unas imágenes que mostraban al modelo parado y, posteriormente, recogido por una grua. Mientras tenía que ser recogido por una grúa fruto de una avería desconocida, era adelantado cómodamente por diversos prototipos y modelos de producción, incluido un Taycan, según un vídeo subido a YouTube.

Pese al contratiempo, Tesla, que asegura que el Model S Plaid puede recorrer Nürburgring en tan solo 7 minutos y 20 segundos, no se da por vencida, y asegura en Twitter que volverá a realizar pruebas en octubre, en las que quiere rebajar la marca hasta tan solo 7 minutos y 5 segundos.

Data from our track tests indicates that Model S Plaid can achieve 7:20 at the Nürburgring.



With some improvements, 7:05 may be possible when Model S returns next month.