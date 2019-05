EMPRENDIMIENTO El I+D del reciclaje con sello «made in Spain» Inteligencia artificial, big data, robótica... contribuyen a aumentar el reciclaje en España y el emprendimiento tecnológico respetuoso con el medio ambiente

Avanzar hacia un futuro sostenible solo es posible si la mirada de quienes van a estar al frente, liderando empresas y proyectos es capaz de conjugar innovación y protección ambiental. Por suerte, cada día son más las startups que utilizan la tecnología en pro del reciclaje y aportan soluciones a los retos a los que se enfrenta el planeta.

Surgen dentro y fuera de nuestras fronteras, apostando por una economía circular y dando la espalda al despilfarro de recursos. Una oportunidad para el planeta y para la creación de empleos verdes. La mayoría son jóvenes entusiastas y emprendedores que forman equipos mutidisciplinares que utilizan la tecnología a favor del medio ambiente. Estas son algunas de las más novedosas que se están desarrollando en España a favor del reciclaje.

Thermal Recycling of Composites. Esta spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ha desarrollado un proceso de reciclaje de palas de aerogenerador y otros materiales reforzados, impulsando un sistema de aprovechamiento sostenible. Su exclusiva tecnología permite la recuperación integral de los residuos compuestos generados en la industria aeronáutica, automovilística, eólica y náutica, y es la única capaz de obtener fibras de alta calidad -sin resinas- aptas para su reutilización. «Los composites de fibra de carbono son materiales de futuro, pero hasta ahora eran irreciclables y crean un problema a escala global. Solo en el sector eólico hay dos millones de toneladas de composites almacenados en vertederos, y aumentará un 40% durante los próximos años. Nuestra tecnología permite revertir este problema», explica Oriol Grau, CEO de TRC. La empresa forma parte de ClimateKIC (principal iniciativa de la UE sobre el cambio climático) y de EDP Starter (aceleradora del Grupo eléctrico EDP). «Tal vez no somos muy conscientes de ello, pero la humanidad se encuentra delante de su mayor reto, tal como alertan los últimos informes medioambientales. Debemos llevar a cabo profundos cambios en nuestros modelos productivos y de gestión de residuos, apostando por modelos sostenibles que permitan la economía circular. Esta es la máxima que nos mueve a crear nuevas tecnologías de reciclaje», concluye Oriol.

Sorbos. Cada día en todo el mundo se utilizan unos mil millones de pajitas. Se usan y se tiran de inmediato mientras que tardan cientos de millones de años en destruirse, y provocan además serios daños a la fauna, en especial la marina. La UE ya ha prohibido su uso y para adelantarse Sorbos ha desarrollado la primera pajita biodegradable y comestible, capaz de mantener su rigidez sumergida durante 25 minutos. Realizadas con compuestos 100% naturales, son de diferentes sabores y además pueden personalizarse. «Al ser un producto innovador, la tecnología tiene gran relevancia en el proceso de fabricación del producto, es vital para nosotros», señala Víctor Sánchez, creador de Sorbos, quien insiste en la necesidad de que las empresas se sensibilicen por el desarrollo sostenible y ofrezcan nuevas alterativas al consumidor.

Sheedo. Decididos a revolucionar la industria papelera, aterriza este papel hecho artesanalmente en España con fibras de algodón reutilizadas de la industria textil. Hasta ahí reciclaje y el respeto por la naturaleza en su fabricación. Pero todavía da un paso más allá: la incorporación de semillas en su composición, lo que permite plantarlo tras su uso. «En los últimos años no paramos de consumir, usar y tirar, olvidándonos del impacto que puede suponer para la naturaleza pero ¿qué pasaría si cambiáramos el verbo tirar por plantar?. Queremos reconectar a las personas con la naturaleza que olvidamos en nuestro día a día en la ciudad. Cada persona tendrá una experiencia única plantando su propia semilla y se dará cuenta de lo difícil que es crear vida y lo fácil que es destruirla», explican desde Sheedo.

Todarus. Esta startup española quiere dar solución a las toneladas que se acumulan en los mares cada día. Con papel reciclado, lino, cáscara de café, otros materiales orgánicos y plástico reciclado de los océanos elaboran productos biodegradables tan cotidianos como cepillos de dientes, pajitas y botellas reutilizables. Pero además, en la compra se tiene opción de invertir el dinero escogiendo entre proyectos de reforestación o de limpieza de plásticos en el mar. Fundaron Trees4Humanity, una ONG dedicada a la reforestación, con la que viajaron a Indonesia para colaborar en programas de protección de especies. «Allí nos encontramos con la problemática de los plásticos. Nos dimos cuenta de que una avalancha de desperdicios estaba destrozando el planeta. Fue entonces cuando decidimos añadir un nuevo camino y crear Todarus. Sin dejar de lado la temática de la deforestación, nos pusimos en marcha para recoger el plástico que ya hay en los mares y promover el uso de productos fabricados con materiales sostenibles. Queremos acelerar la transición hacia un mundo sin plásticos», señalan en su web los creadores de esta iniciativa, Sara Cobos y Fernando Cervigón.

Biofy. Surgida en la Universidad de Málaga, ha desarrollado todo un innovador sistema para convertir desechos plásticos en fueloil, un derivado del petróleo que se emplea como combustible para grandes motores utilizados en la industria -fábricas de cemento o plantas metalúrgicas- en trabajos agrícolas y barcos mercantes. Consiguen generar unos 7 litros de combustible por cada 10 kilos de residuos, a un coste bajo que permitiria un precio de venta de 0,40 euros el litro. Pero por si eso fuera poco, el combustible de Biofy puede refinarse y transformarse en gasolina, diésel o queroseno. Daniel Gil-Félez, CTO de Biofy, explica que el proyecto surgió cuando «pensamos que si toda la cantidad de plástico está hecha de petróleo, tenía que haber un modo de volver a él». Investigaron patentes, llevaron a cabo pruebas de laboratorio, buscaron tecnologías innovadoras para tratar cada tipo de plástico de manera optimizada y... lo lograron. Además, «el precio de nuestro combustible es más bajo, estable, y ahorra costes de logística al estar desarrollado en territorio nacional».

My Box Experience. Estando en Orense y no demasiado lejos del mar, no podían desarrollar mejor idea que dar una segunda vida a los contenedores de mercancías. Transformados en escaparates, puntos de venta, vivendas o tiendas. Todo es posible, eso sí, «los materiales empleados responden al respeto medioambiental en cada uno de los procesos. Materiales biodegradables, energías renovables y eficiencia energética que marcan la diferencia», explica su cofundador David González, justo antes de partir hacia Tel Aviv donde estarán presentes con un contenedor en Eurovisión.

CartonLab. Una iniciativa pionera en el diseño y producción de servicios y productos que utiliza el cartón como materia prima. «Nuestra filosofía es crear diseños personalizados en exclusiva para nuestros clientes, 100% reciclables y reutilizables y producidos con materiales certificados. Todos nuestros diseños son ligeros, resistentes y funcionales; fáciles de transportar, almacenar y montar. No son necesarios pegamentos, piezas auxiliares ni se generan ruidos ni residuos contaminantes de ningún tipo», explica Ignacio Bautista, CEO y cofundador.

Ecosegundos. Esta startup ecológica fomenta el reciclaje a través de incentivos. «Existe un problema serio y hemos decidido emprender una cruzada para hacerle frente de la mano de las empresas. En España el hándicap es que todavía falta concienciación. Queremos poner remedio a esto dando a nuestros usuarios una serie de ventajas», explican sus creadores Antonio Barragán y Brayan Bermúdez. Depositando envases en sus contenedores inteligentes se genera un codigo QR y el usuario va almacenando ecosegundos, que se traducen en incentivos como descuentos en los establecimientos y plataformas de ventas de las empresas colaboradoras, en suministros básicos de cualquier hogar como la factura de la luz, el teléfono, la cesta de la compra... Dar segundos de vida al planeta es el objetivo de esta startup, acelerada en Andalucía Open Future, avalada por Telefónica y la Junta de Andalucía.