San Fernando, confinado

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 28/05/2020 08:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aquella bulla que se formó el día que, terminada la Fase Cero Patatero de la desescalada, los chiquillos pudieron salir a la calle a corretear con sus bicicletas y sus patinetes, va a ser nada al lado de la que se va a formar cuando, alejados los peligros, los sevillanos vayan a poder oír en la calle un tambor y una corneta y salga una procesión. Porque la Sevilla Rancia ha tenido una malísima suerte con la llegada del dichoso bicho. Con la de meses que hay en el año, no se le ocurrió venir más que en plena Cuaresma, cuando ya estaban los capirotes comprados. No ha habido fiesta de primavera a la que no le haya pillado, de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sin día de las FF.AA.

Sin día de las FF.AA. ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Lo que ya no abrirá

Lo que ya no abrirá ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Santa Cruz, como en Fase Cero